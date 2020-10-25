Герой ковидного времени: как абхазский школьник помогает Гудаутскому госпиталю

16-летний Никита Каравянский пошел работать волонтером в Гудаутский ковид-центр после того, как школы Абхазии закрыли на карантин. Юноша проводит дезинфекцию медперсонала, меняет кислородные баллоны больным и помогает в транспортировке пациентов по отделениям.

О том, как Никита Каравянский попал в госпиталь, почему он пошел на такой решительный поступок, как он планирует связать жизнь с медициной, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

– Обратите внимание на этого 16-летнего мальчишку, помогает нам, работает в "красной зоне". Он герой нашего времени. Я его женю на своей дочке! – обращается к нам медсестра Гудаутского ковидного центра.

Никита Каравянский смущенно отводит взгляд и лишь отмечает, что сейчас не время жениться.

Несмотря на то, что Никите всего 16 лет, его невозможно воспринимать как заурядного юношу. Высокий брюнет, с большими добрыми глазами и не сходящей с лица улыбкой вполне осознанно и бесстрашно пошел на взрослый поступок. Но рассказывает об этом Каравянский неохотно. Скромность – еще одна отличительная черта школьника-волонтера.

"Идея сама по себе не пришла. Было объявление в интернете. За день до этого нам в школе объявили 40-дневный карантин. Позвонил по объявлению, мне разрешили, и я пришел. Что в этом такого?" – задается он вопросом.

© Sputnik / Томас Тхайцук Волонтер ковид-центра в Гудауте Никита Каравянский

С родителями Никита заранее не делился планами. Он их поставил перед фактом. Но и возражать они не стали. Мама и бабушка – сами врачи.

"Родители знают, что я хочу связать свое будущее с медициной, уже несколько лет готовлюсь к поступлению в Санкт-Петербургский военно-медицинский институт. Мама тоже здесь работала, на себе испытала все эти сложности. Она рассказывала, как здесь все устроено, вот и я решил помочь, пока есть возможность. К тому же для меня работа в госпитале – практика", – отмечает Каравянский.

Сам подписался

Никита Каравянский работает в инфекционном отделении. Это "красная зона", где лечат тяжелых пациентов, которым необходимо подключение к ИВЛ.

В обязанности волонтера входит дезинфекция медиков и машин скорой помощи, оказание помощи медсестрам при надевании защитных костюмов, замена кислородных баллонов. За день волонтер меняет больше сотни баллонов, каждый из которых весит до 80 килограммов.

© Sputnik / Томас Тхайцук В его обязанности входит дезинфекция медиков и машин скорой помощи а так же замена кислородных баллонов

"Баллоны приходится менять каждые 30 минут, иногда даже быстрее. Менять нужно очень быстро, иначе человек может задохнуться. Вместе со мной здесь работает Эрик (сотрудник инфекционного отделения Гудаутского госпиталя - прим. ред.). Это физический труд. Не сказать, что очень сложно, но, честно признаться, это и не легко", – отмечает он и добавляет, что в этой работе ему помогла хорошая физическая подготовка.

© Sputnik / Томас Тхайцук Никита дежурит одну неделю. График в госпитале не нормированный

Никита с семи лет занимается спортом – легкой атлетикой, боксом и волейболом.

Работать в "красной зоне", как признается юноша, ему не страшно. Сам подписался, с улыбкой отмечает он.

Главное, по словам Каравянского, – это соблюдать меры безопасности. С этим в госпитале очень строго. Но бывает, что из-за усталости человек может забыть про эти правила.

"Недавно один из дезинфекторов зашел в "красную зону" без маски. Его пришлось изолировать", – рассказывает он.

Дежурство Никиты длится одну неделю. График ненормированный, а точнее сказать, круглосуточный. Если ничего экстренного не происходит, по завершении рабочего дня Никита вместе с другими медиками уходит в палаты, которые были выделены под отдых персонала.

Пока мы общались с волонтером, к госпиталю подъехала машина с новым пациентом. Никита быстро облачается в спецкостюм и идет дезинфицировать машину скорой помощи.

© Sputnik / Томас Тхайцук Главное, по словам Каравянского, – это соблюдать меры безопасности

Тем временем из инфекционного отделения на короткий перерыв выходят медсестры Аида Гаспарян и Эсма Цколия.

"Лучше бы привели кого-нибудь в помощь. Вообще нереально в таких условиях. Сложно нам потому, что приходится выполнять работу санитарок. Раньше хоть с медколледжа приходили, но сейчас их нет. А волонтером никто не хочет работать", – с досадой рассказывают они.

Таких, как Никита Каравянский, который на волонтерских основах готов помогать, практически нет.

"Мы хотим сказать ему огромное спасибо. Он очень помогает нам, мы довольны им. Он не спит ночами, помогает нашим ребятам. Побольше бы таких ребят. Спасибо его родителям, что воспитали такого мальчика", – говорит медсестра инфекционного отделения Яна Хварцкия.

К разговору подтягивается и эпидемиолог Надежда Горяинова. Юношу Горяинова считает очень храбрым, так как не каждый взрослый решится пойти работать в "красной зоне". Даже за деньги, не говоря уже о волонтерстве.

"Я считаю, что те, кто сюда приходят работать, пусть даже несовершеннолетние, они уже не дети. Намного сознание у этих ребят выше, чем даже у взрослых. Многие взрослые здоровые мужчины не решаются сюда приходить работать, потому что боятся. Даже за зарплату не хотят. Медики тоже не хотят, потому что тяжело и опасно", – добавляет она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Не смотря на большую нагрузку юноша собирается продолжать помогать врачам

Смена Никиты завершается на этой неделе. Однако юноша не собирается останавливаться, планирует вернуться в госпиталь.