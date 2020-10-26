В мобильном госпитале в Сухуме обработали еще 80 ПЦР-анализов за сутки

СУХУМ, 26 окт - Sputnik. Военные медики мобильного госпиталя в Сухуме шестой день в круглосуточном режиме продолжают прием пациентов с коронавирусной инфекцией и проведение диагностики, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В третий день начала исследований по ПЦР-диагностике военные госпиталя провели еще 80 анализов и передали городским лабораториям. Всего в течение трех дней было обработано более 280 анализов.

Накануне в многопрофильный госпиталь доставили еще семь человек. В настоящее время на лечении в госпитале находятся 42 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции, они получают лечение в полном объеме. Состояние 39 пациентов средней степени тяжести, трое - тяжелой степени тяжести (стабильно тяжелой). Пациентов привозят на машинах скорой помощи со всех районов республики. Решение о госпитализации и дальнейшем лечении принимается по согласованию с участковыми врачами.