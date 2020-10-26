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Для лечения пациентов с COVID-19 в Абхазии подготовлено более 450 мест

© Sputnik / Евгений Биятов
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (932)
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день – 3739. Выздоровели 1462 человека, 35 человек умерли.

СУХУМ, 26 окт – Sputnik. По всей Абхазии на сегодняшний день подготовлено более 450 койко-мест для размещения пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил Sputnik пресс-секретарь Министерства здравоохранения Дамей Касландзия.

Мобильный госпиталь Минобороны России, который прибыл в республику для увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом в Абхазии, рассчитан на 100 койко-мест, но при необходимости в нем могут принять до 150 человек.

По данным Минздрава, в Гудаутском ковидном госпитале – 250 койко-мест, в Сухумской инфекционной больнице – 30, в Очамчырской ЦРБ – 20. В Гагре на данный момент – 18, но в течение нескольких дней планируется открыть еще 30 койко-мест, уточнил главврач больницы.

© Sputnik
Количество мест в стационарах

Также в Сухумской детской поликлинике 22 октября открыли кабинет для приема детей с COVID-19, на случай острой необходимости в поликлинике есть в наличии 20 ПЦР-тестов и аппарат ИВЛ.

Всего с начала пандемии в Абхазии выявлено 3739 случаев коронавируса. Выздоровели 1462 человека, летальных случаев 35.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (932)

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