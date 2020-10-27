Суд приговорил Айнара Хварцкия к 18 годам колонии за двойное убийство

Как отмечается на сайте Верховного суда, 17 мая 2019 года Айнар Хварцкия совершил жестокое умышленное убийство Ревази Шамугия и Любови Завьяловой с целью завладеть чужим имуществом.

СУХУМ, 27 окт - Sputnik. Верховный суд Абхазии приговорил Айнара Хварцкия к 18 годам лишения свободы за двойное убийство, сообщается на сайте Верховного суда республики.

Слушание под председательством судьи Романа Кварчия состоялось в понедельник 26 октября.

Как отмечается на сайте Верховного суда, Айнар Хварцкия совершил жестокое умышленное убийство Ревази Шамугия и Любови Завьяловой с целью завладеть чужим имуществом. После, чтобы скрыть совершенное преступление, Хварцкия поджег домовладение Галины Мартыновой, в котором находились тела убитых. Преступление произошло 17 мая 2019 года.

По решению суда, Айнар Хварцкия признан виновным по нескольким статьям: убийство двух лиц с особой жестокостью, сопряженное с разбоем в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, в крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего и умышленное уничтожение чужого имущества, с причинением значительного ущерба, совершенное путем поджога, повлекшие по неосторожности тяжкие последствия.

Приговор Верховного суда может быть обжалован в течение 15 рабочих дней со дня вручения осужденному или получения сторонами полного текста приговора через Верховный суд Абхазии.

Айнар Хварцкия считается невиновным, пока его вина не будет доказана и установлена вступившим в законную силу судебным приговором.

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