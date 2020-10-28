"Опять двойка": как проходит дистанционное обучение в школах Абхазии

С 15 октября по 27 ноября 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса и роста случаев заражения COVID-19 во всех школах Республики Абхазия объявлен карантин.

СУХУМ, 28 окт – Sputnik. При продлении карантина организовать учебный процесс будет сложно, рассказала Sputnik начальник Управления образования Сухума Астанда Таркил.

"Есть учителя, которые дают домашние задания школьникам при помощи социальных сетей, таких как Zoom, WhatsApp и других, но этим пользуется два процента учителей и учеников, остальные 98% не имеют такой возможности. Практика показала, что организация онлайн-уроков слабая, безусловно, это нас не может не беспокоить, нельзя сказать, что учебный процесс при помощи интернет ресурсов состоялся", - отметила Таркил.

Управление образования Сухума 26 октября провело встречу с педагогами для того, чтобы определить форму работы после окончания карантина.

"В школах, где большое количество учащихся, планируется проводить обучение, разделив классы, сейчас мы разрабатываем такую программу. Затем наше предложение будет направлено в Министерство просвещения и языковой политики, если ее (программу - прим.) примут, то будем работать по ней", - пояснила она.

Проблема дистанционного обучения особо чувствуется в сельских школах, где не у всех есть возможность пользоваться гаджетами, а у кого-то и вовсе нет интернета.

В Очамчырском, Ткуарчалском и Галском районах учителя присылают задания на мессенджер WhatsApp, занятия в Zoom практически не проводятся, потому что учителя еще не освоили эту онлайн-площадку.

Такая же ситуация в Гудаутском районе, выполненное домашнее задание отсылается через мессенджер и то не всеми учениками.

"В любом случае в этом году мы вряд ли сможем внедрить дистанционное образование, мы говорили с министерством, что, может быть, будем работать в обычном режиме, и мы приходим к обоюдному согласию, что, может, будет щадящий режим, будем исключать из обучения второстепенные предметы, оставляя основные, учеба в школах будет посменной", - рассказала исполняющая обязанности заведующей отделом образования Гудаутского района Светлана Айба.

В Гагрском районе дистанционное обучение планируют начать со 2 ноября, в школах объявлены официальные каникулы, которые начались на неделю раньше.

"Мы используем тот опыт, который у нас был весной, наш район был один из первых, который пытался ознакомиться с различными платформами и наладить какую-то работу. Сказать, что у нас там в прошлом полугодии все хорошо получилось, нельзя, было больше ошибок, но к этому году мы, наверное, подготовились чуть лучше", - рассказала заведующая отделом образования Гагрского района Мадина Ажиба.

По ее словам, самые большие проблемы с начальной школой, потому что карантин введен только в школах, родители детей ходят на работу, а дети не обладают такой самоорганизацией, чтобы могли с утра сами сесть за компьютер и заниматься.

Такое же мнение высказал заведующий отделом образования Гулрыпшского района Дмитрий Габлия.

"Хотя бы начальные школы там, где в классах до 15 человек, можно было бы и выпустить из карантина, потому что у них один преподаватель на весь класс, перемены можно разграничить так, чтобы они в коридоре не соприкасались друг с другом. Я считаю, что начальная школа могла бы работать с соблюдением всех санитарных норм", - поделился Габлия.

Школы Абхазии закрыли на карантин в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, по распоряжению президента о введении дополнительных мер защиты.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 3952 человека. 36 летальных случаев. Выздоровели 1474 человека.