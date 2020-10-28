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Число выявленных случаев коронавируса в Абхазии превысило четыре тысячи

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (948)
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день достигает 4058. Выздоровел 2071 человек, включая лечившихся амбулаторно. Летальных случаев 36.

СУХУМ, 28 окт - Sputnik. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию в Абхазии прошли 458 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 106 из них, сообщает Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции.

© Sputnik
Динамика роста случаев коронавируса в Абхазии

На данный момент в Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении находятся 137 человек, у 118 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 26 человек, состояние здоровья 40 пациентов – средней степени тяжести. Выписано 15 пациентов, доставили еще девять человек.

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата "Айтар" в Сухуме, находится 51 пациент с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 47 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии четыре человека. В среду из госпиталя выписали первых пациентов – семь человек.

© Sputnik
Динамика роста случаев коронавируса в Абхазии

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (948)

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