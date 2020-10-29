Вторая группа граждан Узбекистана покинула Абхазию

Первая группа граждан Узбекистана покинула Республику Абхазия 9 октября, в нее входило 19 человек.

СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Вторая группа граждан Узбекистана из 299 человек, находившихся в Абхазии, была вывезена чартерным рейсом из Сочи на родину, об этом сообщается на сайте МИД Узбекистана.

"По решению специальной комиссии, а также совместной работы МИД и Минтранса Узбекистана, 28 октября 2020 года вторая группа пребывающих в Абхазии граждан Узбекистана, состоящая из 299 человек, возвращена на родину чартерным рейсом АО Uzbekistan Airways, - говорится в сообщении.

Ранее 9 октября первая группа из 19 граждан республики, состоящая из пожилых и больных людей, а также беременных женщин и женщин с детьми, была вывезена в республику железной дорогой при содействии компании АО "Узбекистон темир йуллари" ("Железные дороги Узбекистана").

Пресс-служба внешнеполитического ведомства Узбекистана уточняет, что в настоящее время узбекские дипломаты ведут переговоры с российской стороной об организации репатриации оставшихся в Абхазии граждан транзитом через территорию России. Ожидается, что в ближайшее время для этого будут организованы чартерные авиарейсы из Сочи в Узбекистан.

Пересекать российско-абхазскую границу официально могут граждане России и Абхазии, а также граждане Донецкой и Луганской народных республик и жители Украины, имеющие прописку в ДНР и ЛНР. Граждане иных иностранных государств не имеют права пересекать границу в обоих направлениях.

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