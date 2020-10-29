"С учетом наших реалий": онлайн-проект "Учись в России" доступен в Абхазии

"Учись в России!" - образовательный портал для подготовки к поступлению в российские вузы. Доступ к онлайн-сервису бесплатный и открыт для всех.

СУХУМ, 29 окт – Sputnik, Илана Миквабия. Образовательным порталом для подготовки к поступлению в российские вузы "Учись в России!" могут пользоваться и жители Абхазии, рассказал руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха.

Проект "Учись в России!" - это онлайн сервис, который содержит в себе базы курсов по нескольким направлениям: предметы школьного цикла, курсы по изучению русского языка и курсы по подготовке к ЕГЭ.

По словам Чеха, всем желающим пользоваться услугами данного портала нужно на этот сервис зайти, зарегистрироваться, выбрать наиболее приемлемую форму подготовки и приемлемый курс.

"Курсы русского языка для самых разнообразных людей, с самым разнообразным уровнем первоначального знания русского языка, что для Абхазии, я думаю, актуально в большей степени в части профессионального самосовершенствования русского языка", - отметил Вадим Чеха.

Курсы по всем направлениям могут быть как индивидуальными, так и групповыми. Они предполагают использование различных интерактивных средств. Также курсы подходят не только для учеников, но и для учителей.

"Там содержатся материалы и для учителей, и для административных работников, которые они могут использовать для того, чтобы выстраивать свой учебный процесс, тем более выстраивать в новой форме – дистанционном, с учетом наших реалий", - отметил Чеха.

"Учись в России!" - один из 27 проектов Россотрудничества с географией охвата в 46 государств. В планах Россотрудничества протестировать сервис "Учись в России!" в восьми странах Ближнего зарубежья - в Абхазии, Азербайджане, Армении, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане и Южной Осетии.

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