Россотрудничество займется реформой системы квот в российские вузы

Депутат Госдумы Евгений Примаков был назначен руководителем Россотрудничества в конце июня этого года. Одним из важных направлений своей работы новый глава Россотрудничества назвал реформу системы выделения квот на обучение в российских вузах для иностранных граждан.

СУХУМ, 25 сен – Sputnik, Алексей Стефанов. Формат предоставления бесплатных мест в российских вузах абитуриентам из стран ближнего зарубежья и Балтии будут реформировать, сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

"Число квот будет увеличиваться - президент (глава РФ Владимир Путин – ред.) же сказал, что их будет больше. К 2023 году число квот должно увеличиться в два раза. Но мы с коллегами из Минобрнауки, из Госдумы обсуждаем, что сама история про квоты не очень эффективна", - сказал агентству Sputnik глава Россотрудничества Евгений Примаков.

И привел в пример Белоруссию, на которую было выделено большое количество бюджетных мест в вузах, однако России "тяжело тягаться даже с Польшей".

"Поляки дают возможность не просто учиться, но еще и некие стипендии, гранты для студентов выделяют. Нам сложно конкурировать, если мы предлагаем ребятам просто приходить и учиться. Нужно усовершенствовать систему, чтобы в какой-то момент хотя бы в части этих квот появился компонент грантов и стипендий. Чтобы не просто – идите и учитесь, а - вот вам билет, чтобы долететь, вот вам возможность оплатить жилье или общежитие", - отметил Примаков.

Россотрудничество заинтересовано в том, чтобы иностранные студенты, приезжая в Россию, становились высококлассными специалистами, экспертами в той сфере, в которой учатся, подчеркнул глава агентства. И после обучения возвращались домой, занимали там значимые для них позиции, получали хорошую работу. Однако при нынешней системе часто эти планы не удается претворить в жизнь.

"Есть ребята, которые приезжая в Россию, оказываются в тяжелых обстоятельствах, они уходят работать дворниками, таксистами. Это неправильно даже с точки зрения расходования наших бюджетных средств на обучение этих ребят", - пояснил глава Россотрудничества.

И добавил, что пока четких планов по реформированию системы выделения квот нет, "планы – это уже что-то более или менее четкое, сверстанное", проблема еще только обсуждается. Однако без реформирования уже не обойтись, уверен Евгений Примаков.

Вопрос увеличения квот с 15 до 30 тысяч бюджетных мест для иностранных студентов широко обсуждался в Госдуме в начале 2020 года. Тогда председатель думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, называл цифру в 15 тысяч мест не соответствующей международной роли и гуманитарной силе России. И также приводил в пример Польшу, которая только для граждан Белоруссии выделяет 10 тысяч бюджетных мест, и Румынию, которая бесплатно ежегодно обучает 5 тысяч граждан Молдовы. В то время как число заявок иностранцев на обучение в России приблизилось к 100 тысячам человек. В итоге в планах Минобрнауки увеличить число квот для иностранных студентов до 30 тысяч человек.