Крупноствольные пальмы в Абхазии не пострадали от долгоносика в этом году

В начале лета Госкомитет по экологии приступил к обработке пальмовых насаждений от вредителя – долгоносика.

СУХУМ, 30 окт – Sputnik. Ни одна крупноствольная пальма в этом году не пострадала от долгоносика, сказал в интервью радио Sputnik председатель Госкомитета по экологии Савелий Читанава.

Профилактическую обработку пальмовых насаждений в Абхазии в этом году провели два раза, правительство республики обеспечило экологов достаточным количеством пестицидов. Полученные химикаты Госкомитет распределял по всем районам бесплатно, проинформировал Читанава.

"Мы обрабатываем только элитные виды пальм, то есть крупноствольные, высокие и красивые. Пока мы во внимание не берем трахикарпусы, так называемые веерные пальмы, она настолько приноровилась, дает достаточно количество самосевов, поэтому мы не обрабатываем их", - сказал он.

Трахикарпус не подвергается нашествию пальмового долгоносика, который представляет опасность для крупноствольных видов пальм, его поражает так называемый пальмовый мотылек. Пальмовый мотылек не опасен для крупноствольных видов пальм, сообщил эколог. В начале лета Госкомитет по экологии приступил к обработке пальмовых насаждений от вредителя – долгоносика.

"Когда установилась среднесуточная температура +19° и выше, мы начали первую обработку, через полтора месяца провели повторную профилактическую обработку. После проведенных работ мы смогли минимизировать количество долгоносика. При этом у нас нет гарантии, что на всей территории Абхазии вредитель локализован, поэтому продолжим профилактическую работу в будущем", - отметил эколог.

При этом специалист подчеркнул, что в этом году больше не будет проводиться химическая обработка пальм, так как вредитель в скором времени уйдет в зимнюю спячку.

Пальмовый долгоносик впервые был обнаружен в республике в 2016 году. После появления вредителей была проведена инвентаризация крупноствольных пальм, их насчитали около 2500. Из-за нашествия пальмового долгоносика в 2018 году в Сухуме вырубили 21 пальму, в Гагре - 20. Борьба с пальмовым долгоносиком в Абхазии началась 30 октября 2018 года. Деревья обрабатывают специальными инсектицидами.

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