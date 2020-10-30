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Историко-культурный памятник: в Сухуме восстановили остановку с панно

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Администрацией города Сухума более двух месяцев назад был объявлен конкурс на восстановление остановки общественного транспорта на проспекте Аиааира.

СУХУМ, 30 окт - Sputnik. Остановку общественного транспорта восстановили в Сухуме на проспекте Аиааира, об этом сообщается на сайте администрации столицы.

Как отмечает пресс-служба, уложено 100 квадратных метров брусчатки, установлены новые бордюры, подведено электричество для подсветки.

По заказу администрации Сухума была отреставрирована и главная изюминка этой остановки - мозаичное настенное панно, которое является историко-культурным памятником.

  • Остановка на проспекте Аиааира до реставрации
    © Sputnik / Марианна Кубрава
  • Остановка на проспекте Аиааира до реставрации
    © Sputnik / Марианна Кубрава
  • Остановка на проспекте Аиааира после реставрации
    © Sputnik / Томас Тхайцук
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Остановка на проспекте Аиааира до реставрации

Ранее был объявлен конкурс на восстановление данной остановки. Победившая в конкурсе компания проводила работы около двух месяцев. Смета расходов составила 500 тысяч рублей, отмечается в сообщении.

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