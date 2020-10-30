Историко-культурный памятник: в Сухуме восстановили остановку с панно

Администрацией города Сухума более двух месяцев назад был объявлен конкурс на восстановление остановки общественного транспорта на проспекте Аиааира.

СУХУМ, 30 окт - Sputnik. Остановку общественного транспорта восстановили в Сухуме на проспекте Аиааира, об этом сообщается на сайте администрации столицы.

Как отмечает пресс-служба, уложено 100 квадратных метров брусчатки, установлены новые бордюры, подведено электричество для подсветки.

По заказу администрации Сухума была отреставрирована и главная изюминка этой остановки - мозаичное настенное панно, которое является историко-культурным памятником.

Остановка на проспекте Аиааира до реставрации © Sputnik / Марианна Кубрава

Остановка на проспекте Аиааира до реставрации © Sputnik / Марианна Кубрава

Остановка на проспекте Аиааира после реставрации © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 3 © Sputnik / Марианна Кубрава Остановка на проспекте Аиааира до реставрации

Ранее был объявлен конкурс на восстановление данной остановки. Победившая в конкурсе компания проводила работы около двух месяцев. Смета расходов составила 500 тысяч рублей, отмечается в сообщении.

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