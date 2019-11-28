Мозаика прошлого: что осталось от панно на здании "Сухумприбора"

Администрация Сухума и Министерство культуры Абхазии остановили демонтаж мозаики советских времен со стены "Сухумприбора", однако половину панно уже успели снять.

Руководство "Сухумприбора" решило демонтировать со здания красочную мозаику советских времен. Решение о ликвидации панно объяснили опасностью падения старой плитки, по заверению руководства "Сухумприбора", недавно часть мозаики чуть не обрушилась на головы прохожих.

Однако свое намерение избавиться от опасного "украшения" администрация "Сухумприбора" не согласовала ни с городскими властями, ни с Министерством культуры.

Демонтаж привлек внимание городских властей, а также работников Министерства культуры. По настоянию главного художника Сухума Тимура Кайтан, работы по ликвидации мозаики временно прекращены.

Главный художник Сухума вместе с представителями Министерства культуры планирует встретиться с руководством "Сухумприбора" и решить дальнейшую судьбу панно. Мозаика на фасаде "Сухумприбора" появилась в 70-х годах прошлого века. Имя автора панно неизвестно.

Завод "Сухумприбор" был построен в 1950 году, здесь производили товары широкого потребления. До Отечественной войны народа Абхазии на заводе работали более полутора тысяч человек.

Смотрите также: