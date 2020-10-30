12:52 30 Октября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD78.87
  • EUR92.60
Поиск

Под дном автомобиля: контрабанду сигарет пресекли на российско-абхазской границе

© Foto / пресс-служба Сочинской таможни
В Абхазии
Получить короткую ссылку
41 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0a/06/1031059388.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201030/1031192168/Pod-dnom-avtomobilya-kontrabandu-sigaret-presekli-na-rossiysko-abkhazskoy-granitse.html

Выявленная табачная продукция и транспортное средство изъяты сотрудниками таможенных органов для принятия процессуального решения. Образцы табачной продукции направлены на экспертизу.

СУХУМ, 30 окт - Sputnik. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России в Сочи и Сочинского центрального таможенного поста выявили крупную контрабанду табачной продукции на российско-абхазской границе, сообщает пресс-служба Сочинской таможни.

В ходе проведения совместного досмотра легкового транспортного средства, следовавшего на въезд в Российскую Федерацию, обнаружена укрытая под дном автомобиля в районе бензобака табачная продукция в количестве 197 блоков (1970 пачек).

Выявленная табачная продукция и транспортное средство изъяты сотрудниками таможенных органов для принятия процессуального решения. Образцы табачной продукции направлены на экспертизу.

Читайте также:


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Сухум против Нового Афона: финал чемпионата Абхазии по футболу
Атаки во Франции: Макрон пообещал жесткий ответ
Лучшая маскировка: как выбрать респиратор
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться