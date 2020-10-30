Под дном автомобиля: контрабанду сигарет пресекли на российско-абхазской границе

Главные темы

Крупная контрабанда оборудования для майнинга пресечена в Абхазии Кабинет министров Абхазии 21 сентября 2020 года принял постановление о мерах по регулированию деятельности по добыче криптовалют, согласно которому с 21 октября в Абхазии введен двухмесячный запрет на ввоз оборудования для добычи криптовалют. 855

Рискуя жизнью: как абхазские Шиндлеры боролись со сталинским террором День памяти жертв политических репрессий в Абхазии отмечают 30 октября. По данным Ассоциации памяти жертв политических репрессий, до семи тысяч человек были репрессированы в Абхазии в 30-40-е годы XX века. 2742