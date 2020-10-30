Под дном автомобиля: контрабанду сигарет пресекли на российско-абхазской границе

СУХУМ, 30 окт - Sputnik. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России в Сочи и Сочинского центрального таможенного поста выявили крупную контрабанду табачной продукции на российско-абхазской границе, сообщает пресс-служба Сочинской таможни.
В ходе проведения совместного досмотра легкового транспортного средства, следовавшего на въезд в Российскую Федерацию, обнаружена укрытая под дном автомобиля в районе бензобака табачная продукция в количестве 197 блоков (1970 пачек).
Выявленная табачная продукция и транспортное средство изъяты сотрудниками таможенных органов для принятия процессуального решения. Образцы табачной продукции направлены на экспертизу.
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