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Таможенный пост, архивное фото

Пресечена крупная контрабанда сигарет из Абхазии в Россию

© Sputnik / Игорь Зарембо
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201029/1031186305/Presechena-krupnaya-kontrabanda-sigaret-iz-Abkhazii-v-Rossiyu.html

Пресс-служба Краснодарской таможни по городу Сочи ранее сообщала, что на российско-абхазской границе наблюдается рост числа правонарушений, связанных с незаконным перемещением табачной продукции.

СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Сотрудники таможни и Пограничного управления ФСБ России в Сочи выявили крупную контрабанду на российско-абхазской границе, сообщает пресс-служба Сочинской таможни.

Попытка перемещения через государственную границу Российской Федерации подакцизных товаров (табачной продукции) путем укрытия в грузовом транспортном средстве была пресечена в ходе совместных мероприятий сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю и Сочинского центрального таможенного поста, отмечается в сообщении.

В грузовом транспортном средстве, следующем на въезд в Российскую Федерацию из Республики Абхазия, в ходе проведения совместного досмотра обнаружена укрытая табачная продукция в количестве 2560 блоков (25600 пачек).

По информации пресс-службы Сочинской таможни, выявленная табачная продукция и транспортное средство изъяты сотрудниками таможенных органов для принятия процессуального решения.

Как сообщала ранее пресс-служба Краснодарской таможни по городу Сочи, на российско-абхазской границе наблюдается рост числа правонарушений, связанных с незаконным перемещением табачной продукции. При этом отмечается, что усиленные меры контроля, использование современных технических средств контроля, мобильного инспекционно-досмотрового комплекса дают положительные результаты по выявлению и пресечению нелегального ввоза сигарет на российский рынок.

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