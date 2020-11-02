Высокий урожай: в Абхазии собрали гораздо больше кукурузы, чем в прошлом году

В 2019 году в это же время по всей Абхазии собрали до 12,5 тысячи тонн кукурузы.

СУХУМ, 2 ноя – Sputnik. К концу октября 2020 года в Абхазии собрали 17,7 тысячи тонн кукурузы, что значительно больше урожая прошлого года.

Гораздо больше кукурузы удалось посеять и собрать в Очамчырском районе, рассказал главный агроном Очамчырского района Давид Ашуба.

"В этом году планируется собрать где-то 6 700 тонн кукурузы, это гораздо больше по сравнению с прошлым годом, у нас в прошлом году если было 1700 гектаров засеяно, то в этом году около трех тысяч гектаров", - отметил Ашуба.

Прирост урожая отметили и в других районах Абхазии: в Галском районе собрано почти пять тысяч тонн кукурузы, в Ткуарчалском районе было засеяно 950 гектаров, собрали около 25 центнеров кукурузы с гектара.

В Гулрыпшском районе сбор урожая почти закончен, было засеяно около 600 гектаров, а получено 1500 тонн кукурузы.

"По сравнению с прошлым годом получается больше на 200-300 тонн, качество кукурузы отличное, мы проводили мероприятия против мраморного клопа, раздавали препараты, чтобы люди самостоятельно лечили, трактора проводили обработку", - поделился начальник сельхозуправления Гулрыпшского района Рафик Григорян.

По словам заведующего отделом сельского хозяйства Сухумского района Дамея Тужба, в Сухумском районе планируется собрать до 200 тонн кукурузы, больше половины урожая уже собрано.

В Гудаутском районе побит пятилетний рекорд, там планируют собрать около двух тысяч тонн кукурузы.

"В этом сезоне мы планируем собрать 2000 тонн кукурузы. Это в три раза больше, чем в прошлом году. Показатели, можно сказать, рекордные за последние пять или семь лет", - рассказал корреспонденту Sputnik начальник сельхозуправления Гудаутского района Юрий Кварацхелия.

По его мнению, прирост урожая связан с тем, что температура воздуха весной в ночное время не поднималась выше +15°С, и мраморные клопы, которые являлись причиной неурожая прошлых лет, не были столь активны.

Житель села Меркулы Темур Миквабия рассказал, что в прошлом году сеял кукурузы меньше, чем в этом году.

"В прошлом году сеял меньше, потому что в прошлом году совсем по-другому жизнь складывалась, в этом году пандемия, хотелось запастись, кто знает, к чему жизнь приведет, поэтому и запаслись, да и погода послужила этому, благоприятные условия были", - поделился Миквабия.

В Пицунде администрация города, опасаясь того, что жителям города будет сложно из-за несостоявшегося туристического сезона в связи с COVID-19, посеяла весной пять гектаров кукурузы, но из-за засухи урожай получить не удалось.

"Закупили кукурузу в Галском районе, несколько гектаров засеяли, но результат оказался близким к нулю, будем исправлять ошибки, засуху никто не отменял, будем надеяться, что в следующем году все будет нормально", - поделился глава Пицунды Алхас Шамба.

Информацию об урожае кукурузы в Гагрском районе получить не удалось по причине закрытия на карантин управления сельского хозяйства Гагрского района.

Общая площадь кукурузных полей в Сухумском районе – 110 гектаров, в Гулрыпшском – 600 гектаров, в Очамчырском – 3,5 тысячи гектаров, в Ткуарчалском – 950 гектаров, в Галском – 2,5 тысячи гектаров.