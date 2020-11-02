Более 700 тонн мандаринов ввезли в Россию из Абхазии с середины сентября

Первые партии мандаринов направлены в Россию в этом году раньше обычного, уже в середине сентября. В сутки в среднем через российско-абхазскую границу проходит до 30 грузовых автомобилей с сельхозпродукцией из Абхазии.

СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Абхазия импортировала в Россию более 700 тонн цитрусовых с середины сентября, сообщает служба Краснодарской таможни по городу Сочи.

Отмечается, что к середине октября было ввезено порядка 250 тонн цитрусовых и 50 тонн фейхоа. В прошлом году за аналогичный период было ввезено всего 20 тонн цитрусовых и 30 тонн фейхоа.

По состоянию на 2 ноября в Россию из Абхазии импортировано более 716 тонн мандаринов, в 2019 году импорт на эту дату составил 484 тонны. Только за последние выходные ввезено около 90 тонн цитрусовых.

Так как цитрусовые относятся к скоропортящейся продукции, таможенное оформление и контроль груза проводится в приоритетном порядке.

По итогам 2019 года в течение октября-февраля на российско-абхазской границе было оформлено порядка 14 тысяч тонн цитрусовых. В 2018 году - порядка 37 тысяч тонн цитрусовых.

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