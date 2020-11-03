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Движение троллейбусов в Сухуме будет приостановлено 4 ноября на три дня

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
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Движение городского транспорта (автобусов, троллейбусов и маршрутных такси) планировалось организовать по новому маршруту по улице Аидгылара в Сухуме с 1 ноября 2020 года.

СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. Со среды 4 ноября в Сухуме на три дня будет приостановлено движение троллейбусов, рассказал Sputnik главный инженер МУП "Троллейбусное управление" Энвер Чамагуа.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Одностороннее движение транспорта введут на улице Аидгылара в Сухуме

"В связи с тем, что троллейбусная линия переводится на улицу Аидгылара, с завтрашнего утра на три дня останавливается движение троллейбусов, наши работники будут снимать контактную сеть и переносить на ту улицу, которая будет функционировать через три дня", - сообщил он.

Троллейбусы до 7 ноября не будут ездить по всем маршрутам Сухума, уточнил Чамагуа.

Новый временный маршрут общественного транспорта ввели по улице Аидгылара, которую временно сделали односторонней. Связано это с заменой коммуникаций по улице Абазинская, где раньше проходил общественный транспорт.

Работы на улице Абазинской продлятся от двух до четырех месяцев.

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