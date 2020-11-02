Временные меры: по улице Аидгылара ввели одностороннее движение

Движение городского транспорта (автобусов, троллейбусов и маршрутных такси) планировалось организовать по новому маршруту по улице Аидгылара в Сухуме с 1 ноября 2020 года.

По улице Аидгылара в Сухуме временно ввели одностороннее движение для нового маршрута общественного транспорта. Связано это с заменой коммуникаций по улице Абазинская, где раньше проходил общественный транспорт. Работы продлятся от двух до четырех месяцев.

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