Временные меры: по улице Аидгылара ввели одностороннее движение

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Движение городского транспорта (автобусов, троллейбусов и маршрутных такси) планировалось организовать по новому маршруту по улице Аидгылара в Сухуме с 1 ноября 2020 года.
По улице Аидгылара в Сухуме временно ввели одностороннее движение для нового маршрута общественного транспорта. Связано это с заменой коммуникаций по улице Абазинская, где раньше проходил общественный транспорт. Работы продлятся от двух до четырех месяцев.
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