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Экс-президент Адыгеи выделил Абхазии 50 миллионов рублей на борьбу с COVID-19

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (964)
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Президент Абхазии Аслан Бжания провел переговоры с экс-президентом Адыгеи, предпринимателем и меценатом Хазретом Совмен во время своего визита в Москву.

СУХУМ, 3 ноя - Sputnik. Бывший президент Республики Адыгея, меценат Хазрет Совмен выделил Абхазии 50 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом, сообщает пресс-служба президента Абхазии. 

Президент Абхазии Аслан Бжания провел переговоры с экс-президентом Адыгеи, предпринимателем и меценатом Хазретом Совмен во время своего визита в Москву. Аслан Бжания рассказал о проблемах, которые испытывает Абхазия в настоящее время в связи с пандемией.

"Хазрет Меджидович с давних пор испытывает любовь и уважение к Абхазии. В это сложное для нашей страны время, он еще раз подтвердил свои искренние симпатии и уважение к народу Абхазии", - отмечается в сообщении. 

Аслан Бжания поблагодарил экс-президента Адыгеи за оказанную помощь. Президент подчеркнул что Хазрета Совмен, как большого друга Абхазии всегда рады видеть в нашей стране.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (964)

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