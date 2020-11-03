Экс-президент Адыгеи выделил Абхазии 50 миллионов рублей на борьбу с COVID-19

Президент Абхазии Аслан Бжания провел переговоры с экс-президентом Адыгеи, предпринимателем и меценатом Хазретом Совмен во время своего визита в Москву.

СУХУМ, 3 ноя - Sputnik. Бывший президент Республики Адыгея, меценат Хазрет Совмен выделил Абхазии 50 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом, сообщает пресс-служба президента Абхазии.

Президент Абхазии Аслан Бжания провел переговоры с экс-президентом Адыгеи, предпринимателем и меценатом Хазретом Совмен во время своего визита в Москву. Аслан Бжания рассказал о проблемах, которые испытывает Абхазия в настоящее время в связи с пандемией.

"Хазрет Меджидович с давних пор испытывает любовь и уважение к Абхазии. В это сложное для нашей страны время, он еще раз подтвердил свои искренние симпатии и уважение к народу Абхазии", - отмечается в сообщении.

Аслан Бжания поблагодарил экс-президента Адыгеи за оказанную помощь. Президент подчеркнул что Хазрета Совмен, как большого друга Абхазии всегда рады видеть в нашей стране.