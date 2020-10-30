Президент Абхазии Аслан Бжания отправился с рабочим визитом в Москву в понедельник 26 октября. Это его пятая поездка в столицу России в качестве главы государства.

СУХУМ, 30 окт - Sputnik. Рабочий визит Аслана Бжания в Москву завершился, сообщает пресс-служба главы государства.

В российской столице президент Абхазии встретился с заместителем руководителя Администрации президента Российской Федерации Дмитрием Козаком. Во встрече приняли участие первый заместитель министра экономического развития РФ Михаил Бабич, начальник Управления по приграничному сотрудничеству Администрации президента России Алексей Филатов.

Обсуждались вопросы реализации проектов Инвестиционной программы содействия социально-экономического развития Абхазии на 2020-2022 годы и обеспечения Республики Абхазия электроэнергией в период дефицита зимой и остановки ИнгурГЭС на ремонт, отмечается в сообщении.

Кроме того, по информации пресс-службы, глава государства посетил крупный агропромышленный комплекс в городе Электросталь Московской области. На встрече с представителями правительства Московской области и руководством агропромышленного комплекса обсуждались перспективы возможного сотрудничества.

Во время рабочего визита Аслан Бжания посетил родной вуз - Московский автомобильно-дорожный государственный технический институт (МАДИ), который он окончил в 1985 году. В ходе встречи с руководством института была достигнута договоренность о предоставлении лимитов в МАДИ для абитуриентов из Абхазии.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, глава государства провел встречи с главой правительства Башкортостана Андреем Назаровым и бывшим президентом Адыгеи Хазретом Совменом.

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