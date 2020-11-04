Ремонт дороги в селе Аацы завершится в течение суток

СУХУМ, 4 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Ремонт трех участков дороги в селе Аацы Гудаутского района подходит к завершению, рассказал корреспонденту Sputnik гендиректор "Дорожно-строительного комбината" Георгий Меладзе.
"Сегодня или завтра планируем завершить ремонт дороги в селе Аацы. Сейчас идет процесс укладки асфальта - бетонного покрытия. Всего три участка дороги общей протяженностью семь километров, средняя ширина проезжей части 4,8 метров. Асфальт толщиной пять сантиметров", - отметил Меладзе.
Специалисты ДСК приступили к ремонтным работам в селе Аацы около 20 дней назад. Проводятся они в рамках Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии.
Сметная стоимость составляет 32,9 миллиона рублей. Задействовано около 20 единиц техники и 50 человек.
Меладзе также рассказал, что на следующей неделе ДСК приступит к ремонту дороги, ведущей в Пицунду, протяженностью 8,5 километров. После чего перейдут на участки в селах Абгархук и Ачандара, общей протяженностью десять километров.
Читайте также:
-
Замена коммуникаций и больница: министр экономики проверила объекты Инвестпрограммы
-
На дороги в Гулрыпшском районе потратят 150 миллионов рублей по Инвестпрограмме