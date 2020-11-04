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Ремонт дороги в селе Аацы завершится в течение суток

© Foto / ООО «Дорожно-строительный комбинат»
В Абхазии
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Капитальный ремонт дорог в селе Аацы проводится за счет средств Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии.

СУХУМ, 4 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Ремонт трех участков дороги в селе Аацы Гудаутского района подходит к завершению, рассказал корреспонденту Sputnik гендиректор "Дорожно-строительного комбината" Георгий Меладзе.

"Сегодня или завтра планируем завершить ремонт дороги в селе Аацы. Сейчас идет процесс укладки асфальта - бетонного покрытия. Всего три участка дороги общей протяженностью семь километров, средняя ширина проезжей части 4,8 метров. Асфальт толщиной пять сантиметров", - отметил Меладзе.

© Foto / ООО «Дорожно-строительный комбинат»
Ремонтно-восстановительные работы дорог в селе Аацы Гудаутакого района

 

Специалисты ДСК приступили к ремонтным работам в селе Аацы около 20 дней назад. Проводятся они в рамках Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии.

Сметная стоимость составляет 32,9 миллиона рублей. Задействовано около 20 единиц техники и 50 человек.

Меладзе также рассказал, что на следующей неделе ДСК приступит к ремонту дороги, ведущей в Пицунду, протяженностью 8,5 километров. После чего перейдут на участки в селах Абгархук и Ачандара, общей протяженностью десять километров.

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