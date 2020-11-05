Посольство России в Абхазии проверит информацию о попытке изнасилования врача в Гудауте

Информация о том, что замглавы администрации Гудаутского района Темур Возба пытался изнасиловать врача из России, прибывшего на помощь в Гудаутский госпиталь, появилась в соцсетях вечером 4 ноября.

СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Посольство России в Абхазии проверяет информацию о попытке изнасилования врача, прибывшего из Российской Федерации на помощь в лечении ковид-пациентов в Гудаутском госпитале. Об этом Sputnik сообщили в пресс-службе ведомства.

"Нами сейчас проверяется то, что было написано в социальных сетях. Пока проверка не завершена, более детальную информацию мы дать не можем. Также проверяется информация о том, было ли обращение со стороны врача или нет", - подчеркнули в Посольстве.

Вечером 4 ноября в социальных сетях появилась информация о том, что заместитель главы администрации Гудаутского района Темур Возба совершил попытку изнасилования врача из России, прибывшего на помощь в Гудаутский госпиталь.

Также сообщалось, что девушке удалось сбежать, она обратилась в Посольство России в Абхазии, и ведутся поиски подозреваемого.