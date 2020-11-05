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Посольство России в Абхазии проверит информацию о попытке изнасилования врача в Гудауте

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201105/1031226767/Posolstvo-Rossii-v-Abkhazii-proverit-informatsiyu-o-popytke-iznasilovaniya-vracha-v-Gudaute.html

Информация о том, что замглавы администрации Гудаутского района Темур Возба пытался изнасиловать врача из России, прибывшего на помощь в Гудаутский госпиталь, появилась в соцсетях вечером 4 ноября.

СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Посольство России в Абхазии проверяет информацию о попытке изнасилования врача, прибывшего из Российской Федерации на помощь в лечении ковид-пациентов в Гудаутском госпитале. Об этом Sputnik сообщили в пресс-службе ведомства. 

"Нами сейчас проверяется то, что было написано в социальных сетях. Пока проверка не завершена, более детальную информацию мы дать не можем. Также проверяется информация о том, было ли обращение со стороны врача или нет", - подчеркнули в Посольстве.

Вечером 4 ноября в социальных сетях появилась информация о том, что заместитель главы администрации Гудаутского района Темур Возба совершил попытку изнасилования врача из России, прибывшего на помощь в Гудаутский госпиталь.

Также сообщалось, что девушке удалось сбежать, она обратилась в Посольство России в Абхазии, и ведутся поиски подозреваемого.


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