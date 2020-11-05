Гунба и Двинянин обсудили вопросы имущественных прав граждан России в Абхазии

Вопрос о якобы массовом нарушении имущественных прав этнических русских в Абхазии, Таджикистане и Белоруссии был задан министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время большого интервью журналистам Маргарите Симоньян, Владимиру Сунгоркину, Роману Бабаяну.

СУХУМ, 5 ноя - Sputnik. Состоялась встреча вице-президента Бадры Гунба с послом России в Абхазии Алексеем Двиняниным, на которой обсуждалась повестка намеченного на ближайшие дни заседания Комиссии по защите имущественных прав граждан Российской Федерации в Республике Абхазия, об этом сообщается на сайте главы государства.

Вице-президент Абхазии проинформировал посла о результатах деятельности Комиссии по защите имущественных прав граждан Российской Федерации в Республике Абхазия. По его словам, за время работы Комиссии с 2010 года было рассмотрено 369 заявлений, из которых 66 заявлений удовлетворены, 32 - в судебном и досудебном порядке. Компенсировано и предоставлено иное жилье 34 гражданам, 60 заявителям рекомендовано обратиться в суд, 44 заявления признаны необоснованными.

Также Гунба отметил, что требования, указанные в 183 заявлениях, находятся вне компетенции Комиссии, в том числе 70 обращений о выделении жилья из государственного фонда, или же улучшения жилищных условий. В 113 случаях споры являются внутрисемейными, заявители не являются довоенными собственниками жилья. Сюда же входят и 43 заявления от лиц грузинской национальности, покинувших Абхазию после войны, позиционирующие себя беженцами, либо от лиц, принимавших участие в военных действиях против Абхазской государственности в период ОВНА 1992-1993 гг.

Касаясь заявлений лиц грузинской национальности, а тем более тех, кто участвовал в войне, вице-президент Абхазии отметил, что они не будут рассматриваться Комиссией.

"Для нас данная позиция принципиальная", - сказал Бадра Гунба.

В информации пресс-службы президента Абхазии также отмечается, что вице-президент выразил свое несогласие с утверждениями некоторых российских СМИ о том, что в Абхазии массово нарушаются имущественные права этнических русских. Бадра Гунба подчеркнул, что жилищные споры не носят этнический характер.

"Я, как вице-президент, руковожу также Комиссией по гражданству. Могу уверенно сказать, что за время работы этой Комиссии из всех, кто подал заявление и приняты в гражданство Республики Абхазия более 50% этнические русские", - сказал Вице-президент.

Он также напомнил, что из 153 школ Абхазии 55 - русские, еще в 16 школах открыты русские сектора. На территории Абхазии осуществляют свою деятельность более десяти русских общественных организаций, которые активно участвуют в строительстве абхазского государства, развитии гражданского общества, заметил он.

В сообщении также отмечается, что посол Российской Федерации в Абхазии Алексей Двинянин поблагодарил руководство страны за возобновление работы Комиссии и выразил готовность продолжить конструктивное участие в ее деятельности.

14 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров дал большое интервью журналистам Маргарите Симоньян, Владимиру Сунгоркину, Роману Бабаяну. Во время интервью Владимир Сунгоркин задал главе внешнеполитического ведомства вопрос о якобы массовом нарушении имущественных прав этнических русских в Абхазии, Таджикистане и Белоруссии.

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