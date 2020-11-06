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В НИИЭПиТ Абхазии рассказали, как испытывают вакцину от коклюша

© Foto / НИИЭПиТ
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201106/1031230179/V-NIIEPiT-Abkhazii-raskazali-kak-ispytyvayut-vaktsinu-ot-koklyusha.html

Более 10 лет научно-исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии Абхазии сотрудничает с российским научным центром имени Н. Ф. Гамалеи.

СУХУМ, 6 ноя – Sputnik. НИИЭПиТ Абхазии совместно с российским научным институтом Гамалеи испытывают вакцину от коклюша, рассказала заместитель директора по научной работе НИИЭПиТ Алиса Матуа.

Вакцинация
© Sputnik / Томас Тхайцук
Матуа: цель любой вакцины – безопасность

"Первая вакцина, которую стали апробировать, препарат вакцинный был по коклюшу, это было почти 10 лет тому назад", - рассказала Матуа.

По ее словам, целью совместной работы было сначала проверить безопасность вакцины, ее иммуногенность, а в качестве модели использовали обезьян.

"Клинические этапы были успешно пройдены: была доказана безопасность вакцины и ее эффективность", - отметила она.

После этого препарат был предложен для проведения клинических испытаний, на сегодняшний день два серьезных клинических этапа были пройдены в России, а сейчас все находится на третьем этапе клинических испытаний, который приостановили из-за коронавирсуной инфекции.

"Третий этап, возможно, был бы уже завершен, если бы не все, что сейчас происходит в мире. Но, несмотря на эти все сложности по ковиду, наша работа продолжается, и в прошлом месяце к нам также приезжали наши коллеги, и мы продолжили нашу совместную работу. По одной вакцине клинический этап завершен, а по другой, которую мы планируем дальше экстраполировать на младенцев и детей, эта работа как раз сейчас у нас в разгаре", - сказал Матуа.

Параллельно с третьим этапом доклинических исследований, которые идут в России на взрослых добровольцах, сейчас в НИИЭПиТ доклиническое испытание вакцины проводят на новорожденных гамадрилах, в случае получения положительных результатов этот вакцинный препарат будет рекомендован для клинических испытаний с возможностью применения ее для младенцев раннего возраста.

Ежегодно в мире регистрируются до одного миллиона смертельных случаев, связанных с  коклюшем, коклюш является шестой инфекцией по частоте детской смертности.

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