В НИИЭПиТ Абхазии рассказали, как испытывают вакцину от коклюша

Более 10 лет научно-исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии Абхазии сотрудничает с российским научным центром имени Н. Ф. Гамалеи.

СУХУМ, 6 ноя – Sputnik. НИИЭПиТ Абхазии совместно с российским научным институтом Гамалеи испытывают вакцину от коклюша, рассказала заместитель директора по научной работе НИИЭПиТ Алиса Матуа.

"Первая вакцина, которую стали апробировать, препарат вакцинный был по коклюшу, это было почти 10 лет тому назад", - рассказала Матуа.

По ее словам, целью совместной работы было сначала проверить безопасность вакцины, ее иммуногенность, а в качестве модели использовали обезьян.

"Клинические этапы были успешно пройдены: была доказана безопасность вакцины и ее эффективность", - отметила она.

После этого препарат был предложен для проведения клинических испытаний, на сегодняшний день два серьезных клинических этапа были пройдены в России, а сейчас все находится на третьем этапе клинических испытаний, который приостановили из-за коронавирсуной инфекции.

"Третий этап, возможно, был бы уже завершен, если бы не все, что сейчас происходит в мире. Но, несмотря на эти все сложности по ковиду, наша работа продолжается, и в прошлом месяце к нам также приезжали наши коллеги, и мы продолжили нашу совместную работу. По одной вакцине клинический этап завершен, а по другой, которую мы планируем дальше экстраполировать на младенцев и детей, эта работа как раз сейчас у нас в разгаре", - сказал Матуа.

Параллельно с третьим этапом доклинических исследований, которые идут в России на взрослых добровольцах, сейчас в НИИЭПиТ доклиническое испытание вакцины проводят на новорожденных гамадрилах, в случае получения положительных результатов этот вакцинный препарат будет рекомендован для клинических испытаний с возможностью применения ее для младенцев раннего возраста.

Ежегодно в мире регистрируются до одного миллиона смертельных случаев, связанных с коклюшем, коклюш является шестой инфекцией по частоте детской смертности.

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