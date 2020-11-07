Зеленое богатство: как идет сбор фейхоа в поселке Дранда

В Абхазии продолжается сбор осеннего урожая, помимо цитрусовых и хурмы, крестьяне активно собирают фейхоа. О том, как трудятся на сельскохозяйственных угодьях, расположенных в поселке Дранда, и насколько выгодно выращивать зеленую ягоду, читайте в материале Sputnik.

В поселке Дрнада Гулрыпшского района расположены две плантации, в которых растет фейхоа, площадь обоих садов – 13 гектаров, они были заложены в 2013 году.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Экзотическая ягода

Фейхоа завезли в Абхазию из Бразилии в 1900 году, и с тех пор экзотическая ягода стала традиционной культурой в республике. Во многих абхазских приусадебных участках растет фейхоа, из нее делают компот, варенье, ну и, конечно же, ягода – источник заработка.

© Sputnik Леон Гуния Фейхоа: абхазское чудо из Бразилии Фейхоа: абхазское чудо из Бразилии

Помимо того, что фейхоа растет в частном секторе, существуют большие хозяйства, одно из таких мест – поселок Дранда, где расположены две плантации, площадь которых составляет 13 гектаров. Именно туда и направилась съемочная группа Sputnik Абхазия.

В сады, которые расположены недалеко от центральной трассы ведет сельская грунтовая дорога. Проехав несколько сот метров, мы остановились у плантации, где нас встретил арендатор Заур Аршба. Размотав проволоку, которой была закрыта калитка, он пригласил съемочную группу пройти в сад. Деревья, которые растут в ряд, еще совсем молодые, их посадили только в 2013 году.

"В 2013 году по Инвестиционной программе содействия социально-экономическому развитию Абхазии заложили плантацию. Около полутора лет по программе нам платили средства, с помощью чего нам удалось все это сделать", - рассказал он.

После того, как финансирование прекратилось, Заур Аршба при помощи семьи и друзей продолжил начатую работу. Плодоносить деревья начали несколько лет назад, но только в прошлом году удалось собрать ягоду для реализации – одну тонну, в этом по его словам, показатели будут лучше – около пяти тонн.

Арендатор подчеркнул, что для того, чтобы получать большее количество урожая, необходимо капельное орошение, так как фейхоа лучше растет, если почва влажная. Несмотря на то, что у Аршба немаленькая плантация, работает на ней всего несколько человек. С реализацией продукции проблем не возникает, ее покупают на месте большими партиями приезжие из России, говорит он.

"Объемы не такие большие, поэтому отдаю продукцию с места, если будет хорошая масса, то возможно будем сами вывозить за пределы страны", - подчеркнул он.

Первый сбор урожая на плантации завершился, через два дня начнется второй, рассказал Заур Аршба.

Благородный труд

В другом саду работа была в самом разгаре, несколько человек усердно собирали фейхоа и складывали ее в ящики. Здесь работают местные жители, по их словам, труд оправдывает себя, так как за один собранный ящик платят сто рублей. В течение дня бригада из семи-восьми человек может собрать до полутора тонн фейхоа.

"Около одной недели мы работаем, труд не такой тяжелый, мы собираем фейхоа в ящики, потом их вывозят на машине. За день можно хорошо заработать, особенно когда работает несколько человек из одной семьи", - говорит работница Нонна Аршба.

Деревья, которым уже больше семи лет выше человеческого роста, после того, как они вырастут еще больше и невозможно будет дотянуться до ягод, собирать фейхоа будут с помощью лестниц, пояснили крестьяне. Кроме того, они отмечают, что собирать фейхоа легче, чем например мандарины, так как при сборе цитрусовых нужно залезать на деревья и использовать секаторы.

Сбор фейхоа в гулрыпшком районе © Sputnik / Томас Тхайцук

Сбор фейхоа в гулрыпшком районе © Sputnik / Томас Тхайцук

Сбор фейхоа в гулрыпшком районе © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 3 © Sputnik / Томас Тхайцук Сбор фейхоа в гулрыпшком районе

Рабочие говорят, что на пяти с половиной гектарах засажено 2850 корней, первый урожай собрали в 2018 году и с каждым годом количество собранного фейхоа увеличивается. Также они отмечают, что особых затрат на выращивание деревьев не требуется, однако необходимо в год по 5 раз косить траву на плантации. Также, весной, когда начинается вегетация, нужно удобрять нитроаммофоской.

"В этом году мы ожидаем урожай в 15 тонн, что больше в два раза, чем в прошлом году, деревья пошли в рост", - говорит один из крестьян.

В 2020 году, на плантации трудятся 12 человек посменно, по их словам, собранный товар не задерживается, его за пределы страны вывозят люди, с которыми арендаторы заключили договор.