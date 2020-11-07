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Зеленое богатство: как идет сбор фейхоа в поселке Дранда

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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В Абхазии продолжается сбор осеннего урожая, помимо цитрусовых и хурмы, крестьяне активно собирают фейхоа. О том, как трудятся на сельскохозяйственных угодьях, расположенных в поселке Дранда, и насколько выгодно выращивать зеленую ягоду, читайте в материале Sputnik.

В поселке Дрнада Гулрыпшского района расположены две плантации, в которых растет фейхоа, площадь обоих садов – 13 гектаров, они были заложены в 2013 году.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Экзотическая ягода

Фейхоа завезли в Абхазию из Бразилии в 1900 году, и с тех пор экзотическая ягода стала традиционной культурой в республике. Во многих абхазских приусадебных участках растет фейхоа, из нее делают компот, варенье, ну и, конечно же, ягода – источник заработка.

Фейхоа: абхазское чудо из Бразилии
© Sputnik Леон Гуния Фейхоа: абхазское чудо из Бразилии
Фейхоа: абхазское чудо из Бразилии

Помимо того, что фейхоа растет в частном секторе, существуют большие хозяйства, одно из таких мест – поселок Дранда, где расположены две плантации, площадь которых составляет 13 гектаров. Именно туда и направилась съемочная группа Sputnik Абхазия.

В сады, которые расположены недалеко от центральной трассы ведет сельская грунтовая дорога. Проехав несколько сот метров, мы остановились у плантации, где нас встретил арендатор Заур Аршба. Размотав проволоку, которой была закрыта калитка, он пригласил съемочную группу пройти в сад. Деревья, которые растут в ряд, еще совсем молодые, их посадили только в 2013 году.

"В 2013 году по Инвестиционной программе содействия социально-экономическому развитию Абхазии заложили плантацию. Около полутора лет по программе нам платили средства, с помощью чего нам удалось все это сделать", - рассказал он.

После того, как финансирование прекратилось, Заур Аршба при помощи семьи и друзей продолжил начатую работу. Плодоносить деревья начали несколько лет назад, но только в прошлом году удалось собрать ягоду для реализации – одну тонну, в этом по его словам, показатели будут лучше – около пяти тонн.

Саженцы мандаринов и фейхоа бесплатно получили более 70 семей Абхазии
© Sputnik Томас Тхайцук, Астанда Ардзинба
Саженцы мандаринов и фейхоа бесплатно получили более 70 семей Абхазии

Арендатор подчеркнул, что для того, чтобы получать большее количество урожая, необходимо капельное орошение, так как фейхоа лучше растет, если почва влажная. Несмотря на то, что у Аршба немаленькая плантация, работает на ней всего несколько человек. С реализацией продукции проблем не возникает, ее покупают на месте большими партиями приезжие из России, говорит он.

"Объемы не такие большие, поэтому отдаю продукцию с места, если будет хорошая масса, то возможно будем сами вывозить за пределы страны", - подчеркнул он.

Первый сбор урожая на плантации завершился, через два дня начнется второй, рассказал Заур Аршба.

Благородный труд

В другом саду работа была в самом разгаре, несколько человек усердно собирали фейхоа и складывали ее в ящики. Здесь работают местные жители, по их словам, труд оправдывает себя, так как за один собранный ящик платят сто рублей. В течение дня бригада из семи-восьми человек может собрать до полутора тонн фейхоа.

"Около одной недели мы работаем, труд не такой тяжелый, мы собираем фейхоа в ящики, потом их вывозят на машине. За день можно хорошо заработать, особенно когда работает несколько человек из одной семьи", - говорит работница Нонна Аршба.

Деревья, которым уже больше семи лет выше человеческого роста, после того, как они вырастут еще больше и невозможно будет дотянуться до ягод, собирать фейхоа будут с помощью лестниц, пояснили крестьяне. Кроме того, они отмечают, что собирать фейхоа легче, чем например мандарины, так как при сборе цитрусовых нужно залезать на деревья и использовать секаторы.

  • Сбор фейхоа в гулрыпшком районе
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Сбор фейхоа в гулрыпшком районе
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Сбор фейхоа в гулрыпшком районе
    © Sputnik / Томас Тхайцук
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Сбор фейхоа в гулрыпшком районе

Рабочие говорят, что на пяти с половиной гектарах засажено 2850 корней, первый урожай собрали в 2018 году и с каждым годом количество собранного фейхоа увеличивается. Также они отмечают, что особых затрат на выращивание деревьев не требуется, однако необходимо в год по 5 раз косить траву на плантации. Также, весной, когда начинается вегетация, нужно удобрять нитроаммофоской.

"В этом году мы ожидаем урожай в 15 тонн, что больше в два раза, чем в прошлом году, деревья пошли в рост", - говорит один из крестьян.

В 2020 году, на плантации трудятся 12 человек посменно, по их словам, собранный товар не задерживается, его за пределы страны вывозят люди, с которыми арендаторы заключили договор.     


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Богатый урожай: сбор фейхоа в Дранде
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