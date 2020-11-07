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Богатый урожай: сбор фейхоа в Дранде

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© Sputnik / Томас Тхайцук
Работы по сбору фейхоа на плантациях в Дранде начали неделю назад.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20201107/1031237924/Bogatyy-urozhay-sbor-feykhoa-v-Drande-.html

В Абхазии продолжается сбор осеннего урожая, помимо цитрусовых хурмы и других даров осени, крестьяне активно собирают фейхоа. Как это происходит, смотрите в фотоленте Sputnik.

На плантациях в поселке Дранда работают местные жители. По их словам, труд оправдывает себя, так как за каждый собранный ящик платят по сто рублей. В течение дня бригада из семи-восьми человек может собрать до полутора тонн фейхоа.

"Около одной недели мы работаем, труд не такой тяжелый, мы собираем фейхоа в ящики, потом их вывозят на машине. За день можно хорошо заработать, особенно когда работает несколько человек из одной семьи", - говорит работница Нонна Аршба.

Фейхоа завезли в Абхазию из Бразилии в 1900 году, с тех пор экзотическая ягода стала традиционной культурой в республике. Во многих абхазских приусадебных участках растет фейхоа, из нее делают компот, варенье, и, конечно же, ягода – источник заработка.

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