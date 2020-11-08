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Троллейбусный парк

Движение троллейбусов в Сухуме возобновится с 10 ноября

© Sputnik Илона Хварцкия
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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В связи с заменой коммуникаций в Сухуме по улице Абазинская, где раньше ходил общественный транспорт, новый маршрут ввели по улице Аидгылара, движение по которой временно сделали односторонним.

СУХУМ, 8 ноя  - Sputnik. Троллейбусное движение в Сухуме по всем направлениям возобновится во вторник, 10 ноября, об этом сообщается на сайте столичной администрации со ссылкой на директора МУП "Троллейбусное управление Администрации г. Сухум" Тимура Амичба.

В сообщении также отмечается, что с 10 ноября изменится схема движения троллейбусов и другого общественного транспорта, следующего по маршруту "Новый район - Рынок". Движение транспорта по этому направлению будет организовано через улицу Аидгылара.

Возобновить движение троллейбусов в столице планировалось 7 ноября, однако, как ранее в интервью Sputnik рассказал главный инженер управления Энвер Чамагуа, запуск движения троллейбусов в Сухуме отложен по причине возникших препятствий, которые не входят в компетенцию МУП "Троллейбусное управление", такие как свисающие провода и деревья.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Запуск движения троллейбусов в Сухуме отложен

Чамагуа добавил, что возобновить троллейбусное движение будет возможно после устранения этих препятствий другими профильными органами – СУЭС и МУП "Благоустройство".

Новый маршрут общественного транспорта ввели по улице Аидгылара, движение по которой временно сделали односторонним. Связано это с заменой коммуникаций по улице Абазинская, где раньше ходил общественный транспорт.

Работы на улице Абазинской, которые проводятся за счет средств Инвестпрограммы, продлятся от двух до четырех месяцев.

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