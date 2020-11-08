Пропала шестнадцатилетняя жительница Сухума Дарья Пархоменко

СУХУМ, 8 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Шестнадцатилетняя жительница Сухума Дарья Пархоменко ушла из дома 6 ноября, пересекла границу с Россией, и до сих пор о месте ее нахождения ничего не известно, сказала в интервью Sputnik тетя девочки Яна Усенко.

"Мы не знаем, что именно произошло. Шестого числа она попросила у мамы двести рублей и сказала, что купит колу и чипсы, чтобы пойти к подруге, которая живет поблизости, посмотреть вместе фильм", - отметила она.

Взяв деньги, девочка вышла из дома в джинсовой куртке, брюках и кедах, с ней не было рюкзака или сумки. По истечении двух-трех часов мать позвонила дочери, однако ее телефон был выключен, после чего она позвонила подруге Дарьи.

"Она сказала подруге, чтобы Даша шла домой, так как прошло уже много времени, на что та девочка ответила, что Даша не приходила. Потом сестра позвонила мне, рассказала, что телефон дочери выключен. Я сказала Юлии (матери Дарьи - ред.), чтобы она проверила, есть ли паспорта в доме, оказалось, что нет", - рассказала Усенко.

После этого, продолжила тетя рассказ, мать пропавшей девочки вместе со своим мужем поехали на границу с Россией, где пограничники, проверив базу, сообщили им, что Дарья пересекла границу по абхазскому паспорту в 14:55.

"Их повезли на участок, стали составлять протокол о пропаже. Когда человек пропадает, заявление принимают только на третьи сутки, но так как она несовершеннолетняя, ей 16 лет, у них заявление приняли сразу же по факту", - сообщила тетя пропавшей.

© Foto / из личного архива Дарьи Пархоменко Дарья Пархоменко

Яна Усенко также сказала, что следователь из России, который занимается поиском Дарьи, постоянно держит связь с родственниками девочки. На данный момент известно лишь о том, что после того как жительница Сухума пересекла границу с Россией, она села в автобус, при ней был пакет.

"Она перешла границу одна, с пакетом, и села в общественный транспорт. Сегодня участвующие в поисках проверяли автобусы, смотрели камеры и так далее. Нам пока ничего не сообщают, говорят, что нужно ждать, что они ведут работы", - говорит она.

По словам Усенко, никаких догадок по поводу произошедшего у семьи нет. Она также отметила, что семья сообщила и внутренним органам Абхазии о пропаже девочки.

Шестнадцатилетняя жительница Сухума Дарья Пархоменко ушла из дома 6 ноября, пересекла границу с Россией, и до сих пор о месте ее нахождения ничего не известно.