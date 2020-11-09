МВД: пропавшая жительница Сухума вышла на связь с родителями

Шестнадцатилетняя жительница Сухума Дарья Пархоменко ушла из дома 6 ноября, пересекла границу с Россией, и несколько дней о месте ее нахождения ничего не было известно.

СУХУМ, 9 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Шестнадцатилетняя жительница Сухума Дарья Пархоменко, пропавшая 6 ноября, вышла на связь с родителями, рассказали Sputnik в пресс-службе МВД Абхазии.

В ведомстве уточнили, что родители девочки обращались в Управление внутренних дел по городу Сухум с заявлением о пропаже дочери.

"По данному факту собран соответствующий материал и достоверно установлено, что 6 ноября 2020 года подросток пересекла государственную границу на КПП "Псоу" и проследовала на территорию Российской Федерации", - отметили в ведомстве.

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В настоящее время девочка вышла на связь с родителями, обстоятельства произошедшего уточняются.

Шестнадцатилетняя жительница Сухума Дарья Пархоменко ушла из дома 6 ноября, пересекла границу с Россией и несколько дней о месте ее нахождения ничего не было известно.

Ранее тетя девочки Яна Усенко сообщала Sputnik, что родители девочки обнаружили пропажу из дома паспорта дочери, после чего они направились на границу с Россией. Там им сообщили, что Дарья пересекла границу 6 ноября в 14:55 по абхазскому паспорту.

Она также рассказала, что российские правоохранительные органы приняли заявление о пропаже несовершеннолетней и начали ее поиски. Стало известно, что после пересечения границы с Россией Дарья Пархоменко села в общественный транспорт и уехала в неизвестном направлении.