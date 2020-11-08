Подозреваемого в совершении аварии с четырьмя погибшими взяли под стражу

Дорожно-транспортное происшествие произошло 5 ноября 2020 года, около 18:45, на республиканской трассе близ села Кындыг Очамчырского района.

СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. Сухумский городской суд под председательством судьи Марата Авидзба 8 ноября удовлетворил ходатайство следственного управления МВД Абхазии об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Руслана Каджая. Об этом сообщается на сайте Сухумского городского суда.

По версии предварительного следствия, Руслан Каджая подозревается в совершении дорожно-транспортного происшествия в состоянии алкогольного опьянения. Дорожно-транспортное происшествие произошло 5 ноября 2020 года, около 18:45, на республиканской трассе близ села Кындыг Очамчырского района.

"Действия Руслана Каджая квалифицированы по части 6 статьи 263 (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК Республики Абхазия", - говорится в сообщении.

Также в тексте отмечается, что на судебном заседании Руслан Каджая раскаялся в содеянном, просил прощения перед родственниками умерших и, вопреки позиции его защитника, просившего суд избрать в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста, настаивал на своем содержании под стражей.

Суд определил Руслану Каджая меру пресечения в виде заключения под стражу на срок предварительного следствия – до 05 января 2021 года.

Руслан Каджая считается невиновным, пока его вина не будет доказана и установлена вступившим в законную силу судебным приговором.

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