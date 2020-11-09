"Такого успеха не было ни у кого": РУСДРАМ выступил на новгородском фестивале

Премьера спектакля "Игрок" в РУСДРАМЕ состоялась в 2018 году, с ним театр выехал на гастроли впервые.

СУХУМ, 9 ноя – Sputnik. Русский драматический театр имени Искандера 8 ноября выступил на Международном фестивале Достоевского в Великом Новгороде со спектаклем "Игрок", рассказал Sputnik гендиректор театра Ираклий Хинтба.

"Несмотря на сжатые сроки, на нервы, на цейтнот, на мой взгляд, получились очень удачная работа и показ "Игрока" на фестивале. Я, как человек, который на самом деле очень критично относится ко всему, что мы делаем, делает наш театр, хотя я всегда так позитивно на все реагирую, но я жестко все анализирую и делаю выводы, но вот этот показ был очень удачный", - отметил Хинтба.

Хоровая капелла Абхазии, которая участвует в спектакле, не смогла поехать на фестиваль, и ее заменил знаменитый концертный хор Санкт-Петербурга под управлением заслуженного артиста России Владимира Беглецова. По словам Хинтба, было абсолютное взаимопонимание с хором с первой репетиции.

Ираклий Хинтба поделился, что все критики, с которыми он общался, отмечали, что такого успеха не было ни у кого, не только на этом фестивале, но и в предыдущие годы.

"То, что выдал театр из Абхазии, – это апофеоз! Трактовка романа, игра актеров вкупе с хором. Новгородская филармония такого еще не видела никогда. Игра актеров изумительна, молодой человек (актер Гурам Квициния – прим. ред.) изумительно сыграл. Люблю театр и люблю такие открытия, как сегодня. Чем чаще будете выступать за пределами Абхазии, тем больше будут вас узнавать, тем больше поклонников приобретете. Голоса и сердца жителей Великого Новгорода у вас уже есть. Я желаю, чтобы еще и еще абхазские артисты выступали на новгородской сцене. Приезжайте к нам со спектаклями! Будем ждать! Успехов и удачи театру!" - пожелала новгородская зрительница Наталья Холотыгина.

"Игрок" поставлен по роману Федора Михайловича Достоевского, его премьера в РУСДРАМе состоялась 27 марта 2018 года.

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