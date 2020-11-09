Медаль за отвагу: в Россотрудничестве наградили спасителя утопающей

СУХУМ, 9 ноя – Sputnik. Нагрудный знак и диплом Фонда социально-культурных инициатив Российской Федерации вручили жителю Очамчыры Давиду Гогуа в понедельник 9 ноября за спасение утопающей.

Церемония награждения прошла в здании Россотрудничества в Сухуме.

"Фонд социально-культурных инициатив реализует проект международной государственной инициативы "Горячее сердце", направленный на поощрение людей, совершивших какие-то героические поступки, мы очень рады, что Абхазия в этом году была отмечена в виде Гогуа Давида Вахтанговича, который спас утопающую в Очамчыре", - сказал руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха.

© Sputnik Нагрудный знак и диплом фонда социально-культурных инициатив Российской Федерации за спасение утопающей вручили жителю Очамчыры Давиду Гогуа

Чеха также поблагодарил Министерство по чрезвычайным ситуациям за предоставленную кандидатуру.

"Хотели бы поблагодарить Министерство по чрезвычайным ситуациям, оно и представило нам кандидатуру Давида Вахтанговича. Ну а мы, представительство Россотрудничества, очень рады вручить эту награду", - сказал Вадим Чеха.

Давид Гогуа поблагодарил фонд социально-культурных инициатив за предоставленный нагрудный знак и диплом.

"Хочу поблагодарить фонд социально-культурных инициатив, спасибо им огромное за медаль, но я это сделал не ради этого, в тот момент я хотел спасти эту женщину и больше ничего, я просто это сделал чисто по-человечески, чтобы помочь ей", - отметил Давид.

Фонд социально-культурных инициатив Российской Федерации реализует проект международной государственной инициативы "Горячее сердце", направленный на поощрение людей, совершивших героические поступки.

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