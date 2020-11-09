Имущественные права россиян: прошло заседание комиссии при вице-президенте Абхазии

Девятого ноября состоялось заседание Комиссии по защите имущественных прав граждан Российской Федерации в Республике Абхазия под председательством вице-президента страны Бадры Гунба.

О том, какую работу проводит комиссия, сколько имущественных дел она уже рассмотрела, читайте в материале Sputnik.

Комиссия по обеспечению законности при решении имущественных прав граждан России в Абхазии была создана Указом президента республики в 2010 году.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Комиссия решила

Открывая заседание, председатель комиссии, вице-президент Бадра Гунба подчеркнул, что на очередном заседании комиссии по защите имущественных прав граждан России в Абхазии будет рассмотрено 17 заявлений от граждан Российской Федерации.

Посол России в Абхазии Алексей Двинянин попросил комиссию письменно подтвердить выдачу четырехкомнатных квартир многодетным русским семьям в Сухуме.

"Квартиры были выделены по результатам договоренности с президентом и руководством республики 11 февраля 2020 года многодетным русским семьям, с указанием фамилий – Гусева, Головин, Зиновьев, Теренков. У меня предложение зафиксировать (в повестке дня – ред.), если у председателя и членов комиссии не будет возражений", - отметил посол.

Председатель и члены комиссии поддержали предложение и внесли вопрос в повестку дня заседания.

После того как вице-президент кратко рассказал о деятельности комиссии, члены комиссии приступили к рассмотрению заявлений.

"Мы предварительно обговаривали вынесение на рассмотрение заявления гражданки Аллы Дворецкой. Буквально недавно в передаче "Человек и закон" был сюжет, посвященный данной гражданке. Мы с большим интересом наблюдаем за работой передачи "Человек и закон", но на наш взгляд, в данной передаче весьма субъективно была представлена судьба Дворецкой", - сказал Гунба.

Согласно материалам проверки по заявлению Аллы Дворецкой, в 1986 году ей выдали ордер на пользование квартирой в Сухуме. Также он сообщил, что был заключен договор от 24 января 1986 года о найме жилого помещения сроком на пять лет.

"Какой-либо информации о продлении срока пользования квартирой у администрации города Сухум отсутствует. Среди документов есть копия данного договора, который был подписан в 1986 году. В данном договоре есть условие его расторжения, пункт десятый гласит, что наймодатель вправе требовать расторжения договора найма и выселения членов семьи без предоставления другого помещения, и далее перечисляются случаи, при которых договор расторгается, одним из пунктов является отсутствие нанимателя и членов его семьи сверх шести месяцев или по истечении срока брони", - отметил вице-президент.

Бадра Гунба продолжил, что арендодатель не приватизировал жилье, которое оставалось государственным жильем. Спустя 14 лет в 2007 году на основании обращения жилищного управления Сухума Аллу Дворецкую признали утратившей право пользования жилым помещением в соответствии с Жилищным кодексом Абхазии.

"Статья 69 Жилищного кодекса Абхазии устанавливает, что жилое помещение за временно отсутствующими пользователями и членами семьи сохраняется в течение шести месяцев", - говорит вице-президент.

Было установлено, что Алла Дворецкая выехала за пределы республики в 1993 году и ее нахождение в момент судебного разбирательства было неизвестно, квартплату и коммунальные услуги не оплачивала, отметил Гунба.

"Несмотря на отсутствие ограничений для граждан Российской Федерации по пересечению государственной границы между Абхазией и Россией, гражданка не осуществляла надзор за жильем, оплату коммунальных услуг и иные действия юридического характера", - подчеркнул он.

Гунба также сказал, что большое количество граждан России, покинувших территорию Абхазии во время войны, беспрепятственно пересекали границу и осуществляли владение или пользование покинутым жильем. Дворецкая вступила в переписку с руководством Абхазии и посольством России в республике в 2010 году, заметил он.

Исходя из вышеизложенного, права гражданки не были нарушены, рассказал Бадра Гунба. Посол России в Абхазии Алексей Двинянин попросил дать ответ гражданке России в письменном виде.

"Лично от себя я еще порекомендовал бы в копии этот же ответ направить в передачу "Человек и закон", чтобы они изучили юридические аргументы и лучше бы знали законодательство Абхазии. Посольство готово выступить транзитером этой переписки, можно просто отправить эти письма в адрес посольства на мое имя", - сказал Двинянин.

Члены комиссии признали притязания Аллы Дворецкой необоснованными.

Из семнадцати заявлений, члены комиссии признали необоснованными – семь, пять - обоснованными и рекомендованы МВД, СГБ, Генпрокуратуре взять их под контроль.

Пяти заявителям рекомендовали обратиться в суд, либо дождаться окончания судебных разбирательств. Заседания комиссии проводятся по мере накопления заявлений от граждан Российской Федерации.

О работе комиссии

За время работы Комиссии с 2010 года на рассмотрение было принято 369 заявлений, из которых 66 заявлений удовлетворены, 32 - в судебном и досудебном порядке. Компенсировано и предоставлено иное жилье 34 гражданам, 60 заявителям рекомендовано обратиться в суд, 44 заявления признаны необоснованными.

Требования, указанные в 183 заявлениях, находятся вне компетенции комиссии, в том числе 70 обращений о выделении жилья из государственного фонда или же улучшения жилищных условий. В 113 случаях споры являются внутрисемейными, заявители не являются довоенными собственниками жилья.

Сюда же входят и 43 заявления от лиц грузинской национальности, покинувших Абхазию после войны, позиционирующих себя беженцами, либо от лиц, принимавших участие в военных действиях против абхазской государственности в период Отечественной войны народа Абхазии.

20 августа этого года президент Абхазии Аслан Бжания утвердил обновленный состав комиссии по защите имущественных прав граждан России в Абхазии под председательством вице-президента Бадры Гунба.

Заявления поступают в комиссию от граждан, которые обращаются к президенту Абхазии, в официальные органы России, Посольство России в Абхазии, русские общины и другие правозащитные организации.

В рамках работы комиссии Посольство России в Абхазии взаимодействует как с отдельными государственными органами, представленными в комиссии, так и с комиссией в целом.

Посол России в Абхазии – постоянное приглашенное лицо, участвует в голосовании и обсуждении каждого вопроса на заседании комиссии. Принятие решений по каждому заявлению осуществляется посредством голосования и проходит практически единогласно.

В состав комиссии входят: вице-президент республики Бадра Гунба, министр юстиции Анри Барциц, руководитель службы судебных исполнителей Зураб Барциц, секретарь комиссии Виктория Бебия, министр внутренних дел Дмитрий Дбар, министр иностранных дел Даур Кове, первый вице-премьер Сергей Пустовалов, председатель СГБ Роберт Киут, первый заместитель генпрокурора Дамир Квициния, заместитель председателя Общественной палаты Александр Страничкин.