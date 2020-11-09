03:50 10 Ноября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD76.95
  • EUR91.50
Поиск

Имущественные права россиян: прошло заседание комиссии при вице-президенте Абхазии

© Sputnik
В Абхазии
Получить короткую ссылку
49011
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0b/09/1031251740.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201109/1031252777/Imuschestvennye-prava-rossiyan-o-rabote-komissii-pri-vitse-prezidente-Abkhazii.html

Девятого ноября состоялось заседание Комиссии по защите имущественных прав граждан Российской Федерации в Республике Абхазия под председательством вице-президента страны Бадры Гунба.

О том, какую работу проводит комиссия, сколько имущественных дел она уже рассмотрела, читайте в материале Sputnik.

Комиссия по обеспечению законности при решении имущественных прав граждан России в Абхазии была создана Указом президента республики в 2010 году.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Комиссия решила

Открывая заседание, председатель комиссии, вице-президент Бадра Гунба подчеркнул, что на очередном заседании комиссии по защите имущественных прав граждан России в Абхазии будет рассмотрено 17 заявлений от граждан Российской Федерации.

Посол России в Абхазии Алексей Двинянин попросил комиссию письменно подтвердить выдачу четырехкомнатных квартир многодетным русским семьям в Сухуме.

Встреча вице-президента Абхазии Бадры Гунба и посла Российской Федерации в Абхазии Алексея Двинянина
© Foto / Пресс-служба президента РА
Гунба и Двинянин обсудили вопросы имущественных прав граждан России в Абхазии

"Квартиры были выделены по результатам договоренности с президентом и руководством республики 11 февраля 2020 года многодетным русским семьям, с указанием фамилий – Гусева, Головин, Зиновьев, Теренков. У меня предложение зафиксировать (в повестке дня – ред.), если у председателя и членов комиссии не будет возражений", - отметил посол.

Председатель и члены комиссии поддержали предложение и внесли вопрос в повестку дня заседания.

После того как вице-президент кратко рассказал о деятельности комиссии, члены комиссии приступили к рассмотрению заявлений.

"Мы предварительно обговаривали вынесение на рассмотрение заявления гражданки Аллы Дворецкой. Буквально недавно в передаче "Человек и закон" был сюжет, посвященный данной гражданке. Мы с большим интересом наблюдаем за работой передачи "Человек и закон", но на наш взгляд, в данной передаче весьма субъективно была представлена судьба Дворецкой", - сказал Гунба.

Согласно материалам проверки по заявлению Аллы Дворецкой, в 1986 году ей выдали ордер на пользование квартирой в Сухуме. Также он сообщил, что был заключен договор от 24 января 1986 года о найме жилого помещения сроком на пять лет.

"Какой-либо информации о продлении срока пользования квартирой у администрации города Сухум отсутствует. Среди документов есть копия данного договора, который был подписан в 1986 году. В данном договоре есть условие его расторжения, пункт десятый гласит, что наймодатель вправе требовать расторжения договора найма и выселения членов семьи без предоставления другого помещения, и далее перечисляются случаи, при которых договор расторгается, одним из пунктов является отсутствие нанимателя и членов его семьи сверх шести месяцев или по истечении срока брони", - отметил вице-президент.

Бадра Гунба продолжил, что арендодатель не приватизировал жилье, которое оставалось государственным жильем. Спустя 14 лет в 2007 году на основании обращения жилищного управления Сухума Аллу Дворецкую признали утратившей право пользования жилым помещением в соответствии с Жилищным кодексом Абхазии.

"Статья 69 Жилищного кодекса Абхазии устанавливает, что жилое помещение за временно отсутствующими пользователями и членами семьи сохраняется в течение шести месяцев", - говорит вице-президент.

© Sputnik / Михаил Мокрушин
Лавров о собственности граждан России в Абхазии: предмет постоянного внимания

Было установлено, что Алла Дворецкая выехала за пределы республики в 1993 году и ее нахождение в момент судебного разбирательства было неизвестно, квартплату и коммунальные услуги не оплачивала, отметил Гунба.  

"Несмотря на отсутствие ограничений для граждан Российской Федерации по пересечению государственной границы между Абхазией и Россией, гражданка не осуществляла надзор за жильем, оплату коммунальных услуг и иные действия юридического характера", - подчеркнул он.

Гунба также сказал, что большое количество граждан России, покинувших территорию Абхазии во время войны, беспрепятственно пересекали границу и осуществляли владение или пользование покинутым жильем. Дворецкая вступила в переписку с руководством Абхазии и посольством России в республике в 2010 году, заметил он.

Исходя из вышеизложенного, права гражданки не были нарушены, рассказал Бадра Гунба. Посол России в Абхазии Алексей Двинянин попросил дать ответ гражданке России в письменном виде.    

"Лично от себя я еще порекомендовал бы в копии этот же ответ направить в передачу "Человек и закон", чтобы они изучили юридические аргументы и лучше бы знали законодательство Абхазии. Посольство готово выступить транзитером этой переписки, можно просто отправить эти письма в адрес посольства на мое имя", - сказал Двинянин.

Члены комиссии признали притязания Аллы Дворецкой необоснованными.

Из семнадцати заявлений, члены комиссии признали необоснованными – семь, пять - обоснованными и рекомендованы МВД, СГБ, Генпрокуратуре взять их под контроль.
Пяти заявителям рекомендовали обратиться в суд, либо дождаться окончания судебных разбирательств. Заседания комиссии проводятся по мере накопления заявлений от граждан Российской Федерации.

О работе комиссии

За время работы Комиссии с 2010 года на рассмотрение было принято 369 заявлений, из которых 66 заявлений удовлетворены, 32 - в судебном и досудебном порядке. Компенсировано и предоставлено иное жилье 34 гражданам, 60 заявителям рекомендовано обратиться в суд, 44 заявления признаны необоснованными.

Требования, указанные в 183 заявлениях, находятся вне компетенции комиссии, в том числе 70 обращений о выделении жилья из государственного фонда или же улучшения жилищных условий. В 113 случаях споры являются внутрисемейными, заявители не являются довоенными собственниками жилья.
Сюда же входят и 43 заявления от лиц грузинской национальности, покинувших Абхазию после войны, позиционирующих себя беженцами, либо от лиц, принимавших участие в военных действиях против абхазской государственности в период Отечественной войны народа Абхазии.

© Sputnik / Бадрак Авидзба
Возможность продажи апартаментов иностранным бизнесменам обсудили в Сухуме 

20 августа этого года президент Абхазии Аслан Бжания утвердил обновленный состав комиссии по защите имущественных прав граждан России в Абхазии под председательством вице-президента Бадры Гунба.

Заявления поступают в комиссию от граждан, которые обращаются к президенту Абхазии, в официальные органы России, Посольство России в Абхазии, русские общины и другие правозащитные организации.

В рамках работы комиссии Посольство России в Абхазии взаимодействует как с отдельными государственными органами, представленными в комиссии, так и с комиссией в целом.

Посол России в Абхазии – постоянное приглашенное лицо, участвует в голосовании и обсуждении каждого вопроса на заседании комиссии. Принятие решений по каждому заявлению осуществляется посредством голосования и проходит практически единогласно.

В состав комиссии входят: вице-президент республики Бадра Гунба, министр юстиции Анри Барциц, руководитель службы судебных исполнителей Зураб Барциц, секретарь комиссии Виктория Бебия, министр внутренних дел Дмитрий Дбар, министр иностранных дел Даур Кове, первый вице-премьер Сергей Пустовалов, председатель СГБ Роберт Киут, первый заместитель генпрокурора Дамир Квициния, заместитель председателя Общественной палаты Александр Страничкин. 


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Футбольный "полет": кадры с чемпионата и Кубка Абхазии
Байден объявил о своей победе, а Трамп не сдается: чем опасен конфликт при передаче власти
Итоги сезона: чемпионат и Кубок Абхазии по футболу
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться