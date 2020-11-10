Коронавирус в Абхазии: одна смерть и 59 новых случаев COVID-19 за сутки

СУХУМ, 10 ноя - Sputnik. Пациент с подтвержденным диагнозом коронавирус, 1936 года рождения, скончался в Гудаутской больнице вечером 9 ноября, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
Мужчина проходил лечение в медучреждение с 29 октября. Несмотря на проводимые мероприятия, за прошедшую неделю состояние пациента ухудшилось.
За последние сутки в Абхазии зафиксировано 59 новых случаев коронавируса, всего за сутки протестировано 305 человек.
В Гудаутской ЦРБ на лечении находятся 119 человек, у 102 диагноз установлен. Отмечается, что в тяжелом состоянии 25 человек, средней степени тяжести - 32 пациента. Из госпиталя выписано восемь человек.
В Сухумской инфекционной больнице лечатся 28 пациентов с COVID-19, состояние здоровья одного пациента тяжелое.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата "Айтар" в Сухуме, находится 41 пациент: состояние здоровья 37 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии четыре человека.
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