22:11 10 Ноября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD76.40
  • EUR90.36
Поиск

Коронавирус в Абхазии: одна смерть и 59 новых случаев COVID-19 за сутки

Пресс-служба Минобороны РФ
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (979)
421 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0a/05/1031056765.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201110/1031262690/Koronavirus-v-Abkhazii-odna-smert-i-59-novykh-sluchaev-COVID-19-za-sutki.html

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 4831 человек. 56 летальных случаев. Выздоровели 3061.

СУХУМ, 10 ноя - Sputnik. Пациент с подтвержденным диагнозом коронавирус, 1936 года рождения, скончался в Гудаутской больнице вечером 9 ноября, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID-19 в Абхазии

Мужчина проходил лечение в медучреждение с 29 октября. Несмотря на проводимые мероприятия, за прошедшую неделю состояние пациента ухудшилось.

За последние сутки в Абхазии зафиксировано 59 новых случаев коронавируса, всего за сутки протестировано 305 человек. 

В Гудаутской ЦРБ на лечении находятся 119 человек, у 102 диагноз установлен. Отмечается, что в тяжелом состоянии 25 человек, средней степени тяжести - 32 пациента. Из госпиталя выписано восемь человек.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID-19 в Абхазии

В Сухумской инфекционной больнице лечатся 28 пациентов с COVID-19, состояние здоровья одного пациента тяжелое.

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата "Айтар" в Сухуме, находится 41 пациент: состояние здоровья 37 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии четыре человека.

Читайте также:

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (979)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Недовольные решением Пашиняна граждане ворвались в Дом правительства (10 ноября 2020). Еревaн
Что происходило в Ереване после объявления соглашения по Нагорному Карабаху
Путин: скоро будет зарегистрирована третья российская вакцина от коронавируса
Лучшая маскировка: как выбрать респиратор
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться