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Парламент Абхазии ратифицировал соглашение с Россией о софинансировании МВД

© Sputnik / Сария Кварацхелия
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Очередное заседание Народного Собрания Абхазии проходит в Сухуме в четверг 12 ноября.

СУХУМ, 12 ноя - Sputnik, Сария Кварацхелия. Парламент Абхазии ратифицировал соглашение между Россией и Абхазией о софинансировании МВД республики, сообщает корреспондент Sputnik с места события. 

Милиция МВД
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписано соглашение России и Абхазии по софинансированию МВД республики

Законопроект представил заместитель руководителя Администрации президента Джансух Нанба. 

Он рассказал депутатам, что соглашение между Россией и Абхазией о софинансировании МВД уже прошло все необходимые этапы согласно законодательству республики.  

Суть в том, что в период с 2021 по 2022 год предполагается финансирование ведомства в размере 620 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на улучшение работы МВД, улучшение денежного довольствия сотрудников.

Депутаты положительно высказались насчет законопроекта. 

"Это очень хорошо. Спасибо нашему союзнику", - сказала председатель парламентского комитета по бюджету Натали Смыр. 

Депутаты Народного Собрания Абхазии проголосовали за проект в первом и втором окончательном чтениях.

Подписание соглашения между министерствами внутренних дел Абхазии и России состоялось в Москве 23 октября 2020 года. Документ подписали министр внутренних дел Республики Абхазия Дмитрий Дбар и статс-секретарь - заместитель министра внутренних дел Российской Федерации Игорь Зубов.

Соглашение подписано в целях урегулирования отношений, связанных с софинансированием расходов на поэтапное повышение материально-технического обеспечения органов внутренних дел Республики Абхазия, денежного довольствия и социальных гарантий работников органов внутренних дел Республики Абхазия.

Стороны подписали документ, основываясь на положениях статьи 10 Договора между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года.

 

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