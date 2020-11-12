Парламент Абхазии ратифицировал соглашение с Россией о софинансировании МВД

СУХУМ, 12 ноя - Sputnik, Сария Кварацхелия. Парламент Абхазии ратифицировал соглашение между Россией и Абхазией о софинансировании МВД республики, сообщает корреспондент Sputnik с места события.

Законопроект представил заместитель руководителя Администрации президента Джансух Нанба.

Он рассказал депутатам, что соглашение между Россией и Абхазией о софинансировании МВД уже прошло все необходимые этапы согласно законодательству республики.

Суть в том, что в период с 2021 по 2022 год предполагается финансирование ведомства в размере 620 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на улучшение работы МВД, улучшение денежного довольствия сотрудников.

Депутаты положительно высказались насчет законопроекта.

"Это очень хорошо. Спасибо нашему союзнику", - сказала председатель парламентского комитета по бюджету Натали Смыр.

Депутаты Народного Собрания Абхазии проголосовали за проект в первом и втором окончательном чтениях.

Подписание соглашения между министерствами внутренних дел Абхазии и России состоялось в Москве 23 октября 2020 года. Документ подписали министр внутренних дел Республики Абхазия Дмитрий Дбар и статс-секретарь - заместитель министра внутренних дел Российской Федерации Игорь Зубов.

Соглашение подписано в целях урегулирования отношений, связанных с софинансированием расходов на поэтапное повышение материально-технического обеспечения органов внутренних дел Республики Абхазия, денежного довольствия и социальных гарантий работников органов внутренних дел Республики Абхазия.

Стороны подписали документ, основываясь на положениях статьи 10 Договора между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года.

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