Парламент проголосовал за изменения бюджетного устройства Абхазии

Изменения бюджетного устройства и бюджетного процесса предполагают введение на территории Абхазии кассового плана и учет бюджетных обязательств.

СУХУМ, 12 ноя - Sputnik, Сария Кварацхелия. Парламент Абхазии проголосовал за внесение изменений в закон "Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Республике Абхазия".

Проект представил министр финансов Владимир Делба. По его словам, изменения обусловлены еще одним этапом совершенствования бюджетной системы страны.

"Уточнение основных направлений использования средств, несомненно, связано с повышением результативности расходов, усилением контроля за использованием средств. Ну и самое важное нововведение, которое рассматривает проект, это введение на территории Абхазии кассового плана и введение учета бюджетных обязательств", - сказал Делба.

Он отметил, что эти нововведения позволят более детально, прагматично и реалистично формировать показатели бюджета на последующие годы.

"В настоящее время в Министерстве финансов идет работа над этим, оценка дается, как это может работать в случае принятия закона. Это коснется, несомненно, всех исполнителей и получателей бюджетных средств. Это мера, которая позволит увеличить прозрачность, эффективность бюджетных расходов", - подчеркнул министр финансов.

Владимир Делба пояснил, что действующее законодательство говорит только о принятии бюджетных обязательств, но не упоминает учет.

"Поэтому, если фактически говорить, как это происходит, то каждый знает и видит, что бюджетные обязательства могут переходить из года в год. Но для того чтобы оценить состояние общих долгов государства, общих принятых расходных обязательств, нужно ввести учет", – считает он.

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Законопроектом предусматривается и упорядочение понятийного аппарата. В него добавляются такие субъекты, как судебные органы.

"Дело в том, что на сегодняшний день наше законодательство налагает полномочия на судебные органы не как на органы власти. Судебные органы тоже являются администраторами бюджета, Аппарат Кабинета министров является администратором бюджета. Эти процедуры позволят более детально, предметно формировать задания по администрированию доходов в бюджетную систему", – рассказал Делба.

Проект вносит ясность и в статью использования резервного фонда Кабинета министров. Владимир Делба пояснил, что в действующей редакции он исчерпан.

"В том числе на ликвидацию последствий стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций. Предлагается его дополнить в связи с тем, что это постоянно имеет место. В этой статье написано, что порядок использования определяется Кабинетом министров. То есть более конкретизируется, уточняется, устанавливается правовая норма, закрепляется право. Я так полагаю, что это именно тот случай, когда закон даст полномочия правительству определять правовое положение использования средств резервного фонда", – добавил он.

Председатель парламентского комитета по бюджету Натали Смыр подчеркнула, что "это очень нужные изменения".

Депутаты проголосовали за изменения в первом и втором окончательном чтениях.

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