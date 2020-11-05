Ковидная пора: как районы Абхазии исполняют планы по местным бюджетам

Год под знаком COVID-19 оказался тяжелым для экономики Абхазии, в том числе и для бюджетов районов.

О том, как пополняются местные бюджеты, в какой степени на них отразился режим ограничений и с какими показателями районы планируют завершить год, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Несмотря на то, что до конца 2020 года остается без малого два месяца, уже можно говорить о том, что большинство районов республики не смогут выполнить план по местным бюджетам.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Показатели столицы

На прошлой неделе в администрации Сухума подвели итоги по собираемости налогов за девять месяцев текущего года, глава столицы Беслан Эшба встречался с начальником инспекции Министерства по налогам и сборам по городу Сухум Автандилом Джинджолия.

Несмотря на то, что есть отставание от плана по собираемости налогов и сборов, показатель в 88,9% Эшба назвал неплохим, с учетом того, что он достигнут в условиях пандемии.

Общий объем налоговых платежей, поступивших в бюджет города составил более 995 миллионов рублей при плане один миллиард 97 тысяч рублей. 675 миллионов 739 тысяч поступило в городской бюджет от общих поступлений по городу при плане 760 миллионов 490 тысяч.

Беслан Эшба отметил, что усилиями служб города удалось выполнить все социальные обязательства, в первую очередь по заработным платам и по выплатам пособий.

Начальник налоговой службы города Автандил Джинджолия проинформировал мэра, что по итогам года, при сложившейся ситуации хорошим показателем будет выполнение плана на 92-93%.

Заместитель начальника налоговой службы Сухума Адамыр Аргун в интервью Sputnik рассказал, что отставание в выполнении бюджета города исходит из объективных обстоятельств – ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции.

"Многие налогоплательщики на протяжении значительного промежутка времени не имели возможности работать. В апреле и мае по решению руководства страны были приостановлены уплаты специального налога и патента, таким образом, средства, которые должны были попасть в бюджет, туда не попали, сумма составляет более девяти миллионов рублей", - заметил он.

Кроме того, на формирование бюджета Сухума оказало влияние позднее начало курортного сезона. Однако в сравнении с 2019 годом отставание в показателях составляет 18 миллионов рублей, проинформировал специалист.

Добиться неплохих результатов при не самых благоприятных обстоятельствах стало возможным в результате слаженной работы администрации города с правительством страны, говорит Аргун.

"Мы понимаем, что не сможем выполнить план, исходя из анализа той работы, которую мы уже провели, отставание будет составлять около 150 миллионов рублей, если считать в процентах, то план будет выполнен на 90%", - сказал он.

Почти 100% Сухумского района



Относительно неплохими назвал показатели по наполняемости бюджета Сухумского района, глава администрации Алхас Читанава. По итогам девяти месяцев 2020 года, план выполнен на более чем 99%, суммарно это более 73 миллионов рублей, говорит глава района.

Несмотря на сложную ситуацию в экономике страны, вызванную пандемией, в Сухумском районе удалось удерживать уровень наполняемости бюджета за счет таких предприятий, как СухумГЭС, сказал Читанава.

"Они вовремя подключились к пополнению бюджета, определенные суммы от них поступили. Если какие-то предприятия не работали, то такие как "Абхазтоп", "РН-Абхазия" продолжали функционировать, у них достаточно неплохие показатели были за девять месяцев", - отметил он.

Кроме того, с первого августа открылась граница с Россией, заработал магазин беспошлинной торговли, расположенный на границе, который также стал активно пополнять бюджет Сухумского района, подчеркнул Читанава.

"И за этот небольшой период, данный объект показал положительный результат. В совокупности все это вылилось в показатели, которые я выше озвучил", - заметил руководитель района.

За девять месяцев магазин беспошлинной торговли пополнил бюджет Сухумского района на 48 миллионов рублей, сообщил Читанава. До конца оставшегося времени в этом году план по бюджету района будет выполнен, сказал Алхас Читанава.

Небольшое отставание в Гудаутском районе

Начальник налогообложения физических лиц администрации Гудаутского района Осман Анкваб сообщил, что за девять месяцев 2020 года в бюджет района поступило 114 миллионов 269 тысяч рублей собственных доходов, при плане за этот период 141 миллионов 740 тысяч рублей. Выполнение плана составило 81%, не поступило 34 миллиона 703 тысяч рублей.

"Конечно, это влияние того, что была закрыта граница, все налоги, которые должны были поступить, из-за данной проблемы не поступили", - отметил он.

Бюджет района также потерял около двух миллионов рублей в апреле и мае, когда предприниматели не платили спецналог и патент.

"И конечно, Рица и Новоафонская пещера с мая по июль не работали, это большой минус для нашего бюджета. После открытия границы ситуация, конечно, улучшилась, и по итогам сентября собрали на два миллиона больше, чем в прошлом году. Это результат того, что все курортные объекты начали работать", - говорит Анкваб.

Только за сентябрь с Рицинского национального парка и Новоафонской пещеры в бюджет района поступило более 34 миллионов рублей при плане в 32 миллиона, проинформировал он.

Годовой план Гудаутского района составляет более 221 миллиона, однако ожидается собрать 180 миллионов рублей, подчеркнул Осман Анкваб.

Курортная столица Гагра

В Гагрском районе пока не свели показатели по бюджету за десять прошедших месяцев с начала года, однако уже известно о показателях за сентябрь и октябрь.

Общий объем налоговых отчислений в Республиканский бюджет и бюджет Гагрского района за сентябрь и октябрь 2020 года превысил показатели аналогичного периода 2019 года на 27 миллионов рублей.

Помощник главы администрации Гагрского района Батал Берзения сообщил, что план по сбору налогов в бюджет Гагрского района за октябрь перевыполнен.

Он уточнил, что при плане 58,8 миллиона рублей к 28 октября было собрано налогов на сумму 60 миллионов рублей, что на девять миллионов рублей больше аналогичного периода 2019 года.

В сентябре план районного бюджета удалось выполнить на 92,2%. Было собрано 51,7 миллиона рублей от ожидаемых 56,1 миллиона рублей, но при этом эти показатели на 1,2 миллиона рублей больше, чем в 2019 году.

Что касается налоговых отчислений в республиканский бюджет, отметил Берзения, в октябре при плане 83,6 миллиона рублей собрано 84,9 миллиона рублей, что на 8,5 миллиона рублей больше, чем в прошлом году. По мнению Берзения, это стало возможно благодаря тому, что курортный сезон в Абхазии все еще продолжается.

Первый месяц осени оказался не столь "доходным". Как уточнил помощник главы администрации Гагры, в сентябре удалось собрать налогов на сумму 75,5 миллионов рублей при плане 95,4 миллиона рублей. В сравнение с итогами сентября 2019 года – это на 8,3 миллиона рублей больше.

Невыполнение плана за сентябрь Берзения связывает с тем, что не всем объектам туристического размещения удалось возобновить работу к тому времени, и поэтому их владельцы не оплачивали НДС, налог на прибыль и налог на землю.

Гулрыпшский район выполнит бюджет

С выполнением бюджета в Гулрыпшском районе дела идут хорошо, заявил руководитель района Аслан Барателия. В процентном отношении, исполнение бюджета составляет более чем 90%, говорит он.

"К концу года мы рассчитываем на то, что выполнение бюджета будет под 100%. Безусловно, пандемия сказалась, но не настолько сильно, чтобы говорить об отставании из-за нее. Другое дело, мы планировали продажу ряда объектов, на которые у нас были клиенты, были арендные дела, в которых были заинтересованы российские граждане, но они отказались от этих объектов из-за проблем, вызванных ограничительными мерами", - говорит глава района.

При этом он подчеркнул, что бюджет Гулрыпшского района будет пополняться за счет других платежей, что положительно скажется на общих показателях.

"Что касается местного бюджета, думаю, что мы его выполним на 100%, помимо этого, мы датируемый район, и надеюсь, что Минфин, с которым мы находимся в тесном взаимодействии, выполнит взятые обязательства, поэтому, надеюсь, что выполнение бюджета будет хорошим", - подчеркнул Аслан Барателия.

Район не имеет задолженности перед работниками бюджетной сферы. На 2020 год план по Гулрыпшскому району составляет около 70 миллионов, и около 90 миллионов – дотации из республиканского бюджета.

В финансовом отделе администрации сообщили, что основной источник пополнения бюджета района – подоходный налог и налог на прибыль, которые платят крупные предприятия, такие как "Неруд-инвест", "Азид", сотовые компании, также завод по розливу спиртных напитков заплатил в бюджет района около одного миллиона трехсот тысяч рублей при плане около миллиона.

По налогу на прибыль есть перевыполнение, отметили в финотделе. По плану налог на прибыль должен был принести более шести миллионов рублей, при этом сумма поступлений за девять месяцев года составила около 7 миллионов 800 тысяч рублей.

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В Очамчырском районе не без отставания

Начальник финансового отдела администрации Очамчырского района Мадина Цвижба рассказала, что по итогам девяти месяцев 2020 года доходная часть района выполнена на 64,8%. При ожидаемом поступлении доходов на сумму в 108 миллионов, в бюджет района поступило 70 миллионов рублей. Основные бюджетообразующие виды дохода – рыболовецкие предприятия и организации, которые уплачивают в бюджет района налог на прибыль, рассказала она.

Изначально на этот год планировалось, что рыболовецкие предприятия заплатят налог на прибыль более чем 24 миллиона рублей, однако поступления в бюджет составили на пять миллионов рублей больше – почти 29,5 миллиона рублей.

Не все так хорошо с подоходным налогом, при плане в 38 миллионов рублей на сегодня собрано только 24 миллиона, однако до конца года этот разрыв будет сокращаться, заметила специалист.

"В четвертом квартале ожидается поступление подоходного налога за четыре месяца", - говорит Цвижба.

Наибольшие проблемы связаны с налогом на добавленную стоимость по подакцизным товарам, которые производятся на территории Абхазии, рассказала начальник финансового отдела.

"Непоступление налогов в основном связано с тем, что в Абхазии были введены карантинные меры, на определенный период была закрыта государственная граница. Это привело к снижению деловой активности, падению доходов субъектов хозяйствования, а также предприятия не освоили запланированные объемы производства", - сказала она.

Что касается спецналога и патента, они также не выплачивались в апреле и мае по решению правительства. По словам Цвижба, в районный бюджет не было поступлений и по госпошлине.

Бюджет Очамчырского района пополнился из Республиканского бюджета на 80 миллионов рублей и из резервного фонда президента на один миллион рублей, эти суммы были направлены на расходную часть бюджетной сферы за девять месяцев, проинформировала специалист.

"В связи с эпидемией были определены приоритеты расходной части бюджета. В первую очередь выплачиваются все социальные выплаты, зарплаты. По итогам года, я думаю, мы выйдем на 78-80% по исполнению бюджета", - подчеркнула она.

Проблем с выдачей заработных плат и других первоочередных платежей не будет, заверила Мадина Цвижба.

Перевыполнение плана в Ткуарчалском районе

В администрации Ткуарчалского района предоставили информацию по выполнению местного бюджета за девять месяцев 2020 года. Согласно этим показателям, выполнение составило 105%, при плане 13 миллионов 737 тысяч рублей, исполнено 14 миллионов 424 тысяч, что составляет больше запланированного на 687 тысяч рублей.

Из этой суммы план по налогу на прибыль предприятий и организаций выполнен на 42%, при плане 761,7 тысячи рублей поступило 320,5 тысячи.

"Невыполнение связано с тем, что ни одно предприятие не справилось с производственными планами", - отмечает администрация района.

План по подоходному налогу с физических лиц, получаемому от разовых работ не по месту основной работы, - при плане 75 тысяч рублей поступило 143 тысячи. По налогу на добавленную стоимость при плане 607,2 тысячи рублей, поступило 999,5 тысячи, что составляет 164,6% .

"План по земельному налогу выполнен на 35,8%, при плане 399,9 тысячи, поступило 143 тысячи. План по налогу на имущество выполнен на 84,7%, при плане 194 тысячи рублей поступило 164,4 тысячи", - говорится в сообщении.

По спецналогу план выполнен на 75,6%, то есть при плане 322,5 тысячи, поступило 243,7 тысячи рублей. Невыполнение связано с пандемией, так как два месяца спецналог не начислялся.

План по доходам от продажи материальных и нематериальных активов выполнен на 159%, при плане 45 тысяч, исполнено 71,6 тысячи рублей.

"План по доходам от продажи гражданам в частную собственность жилья из государственного фонда выполнен на 136,8%, при плане 45 тысяч, поступило 61,6 тысячи рублей. Поступило за аренду земли от СП ООО "А-Мобайл" - 162,8 тысячи рублей", - сообщает администрация Ткуарчала.

По патентной пошлине планировалось получить 35 тысяч рублей – поступило 23,3 тысячи, что составляет 80%.

Галский район: больше чем наполовину

Заведующий финансовым отделом администрации Галского района Хаджарат Адзинба рассказал, что в 2020 году в бюджете района было запланировано собственных доходов 56 миллионов 819 тысяч рублей и 172 миллиона дотаций из республиканского бюджета.

"В связи с указом президента об отмене решения городского Собрания Галского района от 2003 года, ожидается уменьшение суммы сбора земельного налога на сумму в пять миллионов 277 тысяч рублей", - отметил он.

15 июля 2020 года президент Аслан Бжания отменил решение собрания Галского района 2003 года, согласно которому сумма земельного налога для жителей Галского района была больше, чем в других районах. В указе отмечалось, что решение районного Собрания противоречит закону "О плате за землю" и закону "О ставках земельного налога в Республике Абхазия".

При плане в 13 миллионов земельного налога за этот год на данный момент собрано пять миллионов 515 тысяч рублей. Также специалист рассказал, что ожидается уменьшение специального налога, это связано с реакцией малого бизнеса на пандемию, говорит Адзинба.

"При плане три миллиона 400 тысяч собрано два миллиона 67 тысяч рублей. Несмотря на вышеуказанные показатели, в районе выдана зарплата бюджетникам по сентябрь включительно в полном объеме. Также проводится выплата зарплат за октябрь. Приоритетом ставим зарплату, в нашем бюджете она занимает большой процент", - сказал он.

По итогам десяти месяцев исполнение местного бюджета составляет 58%, это 33 миллиона 153 тысячи рублей.