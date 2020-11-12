Парламент Абхазии проголосовал за изменения порядка формирования ИКЦ

Изменения дают правовые основания для финансирования российской стороной капитальных затрат на ремонт, реконструкцию и строительство объектов, в которых непосредственно должен размещаться информационно-координационный центр.

СУХУМ, 12 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. Парламент Абхазии проголосовал за внесение изменений в соглашение между Абхазией и Россией "О порядке формирования и деятельности Совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел от 18 мая 2017 года".

Проект представил заместитель начальника Аппарата президента Абхазии Джансух Нанба.

Изменения коснулись ряда статей соглашения. Суть их в том, что теперь появляются правовые основания для финансирования российской стороной капитальных затрат на ремонт, реконструкцию и строительство объектов, в которых непосредственно должен размещаться информационно-координационный центр.

Согласно проекту, в случае прекращения деятельности учреждения, абхазская сторона обязуется компенсировать капитальные затраты на ремонт, реконструкцию и строительство данного объекта российской стороне, если же условия будут не выполнены, то российская сторона оставляет за собой право сократить финансовую помощь на социально-экономическое развитие республики.

Нанба напомнил, что в действующей редакции соглашения написано, что в случае прекращения деятельности данного учреждения, собственность на объект, в котором оно располагается, переходит абхазской стороне.

"Из-за отсутствия правовых оснований российская сторона не могла на протяжении нескольких лет осуществить финансирование для реконструкции и строительства объектов, в которых центр будет размещаться", – добавил Джансух Нанба.

Спикер Парламента Валерий Кварчия добавил, что закон очень значимый. Депутаты Народного Собрания единогласно проголосовали за проект.

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