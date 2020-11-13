Два столичных парка будут переименованы в Абхазии

Вопрос переименования двух парков столицы обсуждался на заседании депутатов Сухумского городского Собрания, которое прошло в пятницу 13 ноября.

СУХУМ, 13 ноя – Sputnik. Депутаты Сухумского городского Собрания приняли единогласное решение о переименовании парка имени Ленина и парка на пересечении улицы Воронова и проспекта Аиааира в Сухуме.

Парк имени Владимира Ленина, напротив администрации города Сухум, переименуют в честь абхазского революционера Ефрема Эшба, памятник которому стоит там же. Переименовать парк предложила Коммунистическая партия Республики Абхазия.

"Без прошлого нет будущего, мы должны через многие поколения пронести историческую память о патриоте, верном сыне абхазского народа, заложившем первооснову абхазской государственности, эта память будет всегда жить в наших сердцах", - отмечается в заявлении Коммунистической партии.

На этом же заседании было принято решение о присвоении парку на пересечении улицы Воронова и проспекта Аиааира имени общественного и политического деятеля Абхазии и России Тараса Шамба, скончавшегося в октябре этого года. Это предложение было сделано по инициативе главы администрации города Сухум Беслана Эшба.

На заседании присутствовали общественные деятели, которые также поддержали эту инициативу.

"Вопрос, который вы здесь подняли, очень важен, и я уверена, что все поддержат инициативу. Считаю, что нужно сделать еще больше для увековечения его памяти. Мне очень досадно, что мы не провели в Государственной филармонии его 60-ти, 70-ти и 80-летние юбилеи с участием гостей из-за рубежа. У нас впереди есть время для того, чтобы оценить масштаб личности Тараса Мироновича", - отметила абхазская писательница Екатерина Бебия.

Заседание депутатов Сухумского городского Собрания прошло в пятницу 13 ноября.