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Два столичных парка будут переименованы в Абхазии

© Sputnik / Акоп Кущян
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Вопрос переименования двух парков столицы обсуждался на заседании депутатов Сухумского городского Собрания, которое прошло в пятницу 13 ноября.

СУХУМ, 13 ноя – Sputnik. Депутаты Сухумского городского Собрания приняли единогласное решение о переименовании парка имени Ленина и парка на пересечении улицы Воронова и проспекта Аиааира в Сухуме.

Ефрем Эшба и его мать Марта Зурабовна и сестра Чочо. Сухум 1905 год
© Фото : из книги Г. А. Дзидзария "Ефрем Эшба"
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Парк имени Владимира Ленина, напротив администрации города Сухум, переименуют в честь абхазского революционера Ефрема Эшба, памятник которому стоит там же. Переименовать парк предложила Коммунистическая партия Республики Абхазия.

"Без прошлого нет будущего, мы должны через многие поколения пронести историческую память о патриоте, верном сыне абхазского народа, заложившем первооснову абхазской государственности, эта память будет всегда жить в наших сердцах", - отмечается в заявлении Коммунистической партии.

На этом же заседании было принято решение о присвоении парку на пересечении улицы Воронова и проспекта Аиааира имени общественного и политического деятеля Абхазии и России Тараса Шамба, скончавшегося в октябре этого года. Это предложение было сделано по инициативе главы администрации города Сухум Беслана Эшба.

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На заседании присутствовали общественные деятели, которые также поддержали эту инициативу.

"Вопрос, который вы здесь подняли, очень важен, и я уверена, что все поддержат инициативу. Считаю, что нужно сделать еще больше для увековечения его памяти. Мне очень досадно, что мы не провели в Государственной филармонии его 60-ти, 70-ти и 80-летние юбилеи с участием гостей из-за рубежа. У нас впереди есть время для того, чтобы оценить масштаб личности Тараса Мироновича", - отметила абхазская писательница Екатерина Бебия.

Заседание депутатов Сухумского городского Собрания прошло в пятницу 13 ноября.


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