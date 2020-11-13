В Абхазии введут график веерных отключений электричества

Ранее на совещании в Минэкономики Абхазии 13 ноября гендиректор "Черноморэнерго" заявил, что проблемы с электроэнергией в Абхазии могут не решиться даже с учетом перетока из России.

СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. C 15 ноября 2020 года на территории Абхазии введут временные ограничения режима потребления электроэнергии, согласно Графику веерных отключений, сообщает РУП "Черноморэнерго".

Приказ "О мерах по нормализации функционирования энергетической системы Республики Абхазия" распространили вечером в пятницу 13 ноября.

В нем в частности даются указания продолжить рейдовые мероприятия по выявлению нелегальных потребителей электроэнергии и отключать их от энергосистемы Абхазии без возможности дальнейшего подключения.

Согласно графику, отключения света будут производиться три раза в сутки.

© Sputnik Леон Гуния График веерных отключений в Абхазии

В Галском районе и части Ткуарчалского района, в западной части Сухума и Сухумского района, в Новом Афоне, в восточной части Гудаутского района свет будет отключаться с 01:00 до 03:00, с 09:00 до 11:00 и с 17:00до 19:00.

Центральная часть Сухума, западная часть Гудаутского района, Гудаута и село Алахадзы будут обесточены с 03:00 до 05:00, с 11:00 до 13:00 и с 19:00 до 21:00.

Гагра и Гагрский район, Пицунда, Бзып, Мархяул, Ткуарчал и часть Ткуарчалского района будут оставаться без света с 05:00 до 07:00, с 13:00 до 15:00, с 21:00 до 23:00.

В Восточной части Сухума и Сухумского района, в Очамчырском и Гулрыпшском районах свет будут отключать с 01:00 до 03:00, с 09:00 до 11:00, с 15:00 до 17:00.

По данным РУП "Черноморэнерго", потребление электроэнергии в Абхазии ежегодно увеличивается на 5−9%, и имеющихся мощностей не хватает даже на текущее потребление. Изношенность энергосетей достигла критического состояния. В начале 2021 года на время планового ремонта ИнгурГЭС Абхазии потребуется переток энергии из России.