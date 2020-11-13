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В Абхазии введут график веерных отключений электричества

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201113/1031283754/V-Abkhzaii-vvedut-grafik-veernykh-otklyucheniy-elektrichetsva.html

Ранее на совещании в Минэкономики Абхазии 13 ноября гендиректор "Черноморэнерго" заявил, что проблемы с электроэнергией в Абхазии могут не решиться даже с учетом перетока из России.

СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. C 15 ноября 2020 года на территории Абхазии введут временные ограничения режима потребления электроэнергии, согласно Графику веерных отключений, сообщает РУП "Черноморэнерго".

© Sputnik / Илья Наймушин
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Приказ "О мерах по нормализации функционирования энергетической системы Республики Абхазия" распространили вечером в пятницу 13 ноября.

В нем в частности даются указания продолжить рейдовые мероприятия по выявлению нелегальных потребителей электроэнергии и отключать их от энергосистемы Абхазии без возможности дальнейшего подключения.

Согласно графику, отключения света будут производиться три раза в сутки.

График веерных отключений в Абхазии
© Sputnik Леон Гуния
График веерных отключений в Абхазии

В Галском районе и части Ткуарчалского района, в западной части Сухума и Сухумского района, в Новом Афоне, в восточной части Гудаутского района свет будет отключаться с 01:00 до 03:00, с 09:00 до 11:00 и с 17:00до 19:00.

© Foto / РУП "Черноморэнерго"
Значительная часть Очамчырского района осталась без света

Центральная часть Сухума, западная часть Гудаутского района, Гудаута и село Алахадзы будут обесточены с 03:00 до 05:00, с 11:00 до 13:00 и с 19:00 до 21:00.  

Гагра и Гагрский район, Пицунда, Бзып, Мархяул, Ткуарчал и часть Ткуарчалского района будут оставаться без света с 05:00 до 07:00, с 13:00 до 15:00, с 21:00 до 23:00. 

В Восточной части Сухума и Сухумского района, в Очамчырском и Гулрыпшском районах свет будут отключать с 01:00 до 03:00, с 09:00 до 11:00, с 15:00 до 17:00. 

По данным РУП "Черноморэнерго", потребление электроэнергии в Абхазии ежегодно увеличивается на 5−9%, и имеющихся мощностей не хватает даже на текущее потребление. Изношенность энергосетей достигла критического состояния. В начале 2021 года на время планового ремонта ИнгурГЭС Абхазии потребуется переток энергии из России.


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