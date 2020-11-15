Из-за повышенного потребления электроэнергии в Абхазии перебои с подачей электричества могут возникнуть даже при условии перетока из России в зимнее время.

СУХУМ, 15 ноя - Sputnik. Веерные отключения электроэнергии начались в Абхазии ночью в воскресенье 15 ноября.

Первое отключение произошло по графику в 01:00 в Галском районе, части Ткуарчалского района, в Очамчырском и Гулрыпшском районах, в западной части Сухума и Сухумского района, в Восточной части Сухума и Сухумского района, в Новом Афоне, в восточной части Гудаутского района.

Согласна приказу РУП "Черноморэнерго" на всей территории республики вводится временный график отключений электричества трижды в день по два часа.

Специалистами Черноморэнерго продолжатся рейдовые мероприятия по выявлению нелегальных потребителей электроэнергии и отключения их от энергосистемы Абхазии без возможности дальнейшего подключения.

Гендиректор предприятия Михаил Логуа заявил, что реальные объемы проблемы значительно больше, чем они предполагались изначально, и этот объем накапливался годами.

По данным РУП "Черноморэнерго", потребление электроэнергии в Абхазии ежегодно увеличивается на 5−9%, и имеющихся мощностей не хватает даже на текущее потребление. Изношенность энергосетей достигла критического состояния. В начале 2021 года на время планового ремонта ИнгурГЭС Абхазии потребуется переток энергии из России.

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