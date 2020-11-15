Шантаж за "душевную близость": МВД Абхазии задержало интернет-мошенников

Мошенничество, совершенное в крупном размере, наказывается штрафом от 50 до 150 000 рублей либо лишением свободы на срок от трех до семи лет.

СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. Министерство внутренних дел Абхазии возбудило уголовное дело в отношении супружеской пары Ирэн Сангулия и Рудольфа Базба по статье 156 Уголовного кодекса Абхазии "мошенничество, совершенное в крупном размере", сообщается на официальном канале пресс-службы ведомства в YouTube.

Как говорится в репортаже, гражданин Абхазии в одной из социальных сетей познакомился с девушкой, после чего у них "наметилась душевная близость, которая предполагает переход на другой уровень общения".

Однако, как выяснилось позже, вместо собеседницы оказались мошенники, которые, получив компрометирующую информацию, принялись шантажировать мужчину.

В то же время на связь с пострадавшим вышли Ирэн Сангулия и Рудольф Базба. Супружеская пара вызвалась помочь – предложили мужчине услуги несуществующего хакера и пообещали удалить всю информацию из интернета.

За свою помощь мошенники потребовали 120 тысяч рублей. Мужчина заподозрил, что нарвался на мошенников и обратился в милицию, после чего была создана совместная группа Управления уголовного розыска МВД Абхазии и Управления Уголовного розыска УВД Сухума. За сутки были проведены более десяти розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, совершивших преступление, были собраны доказательства.

Чтобы поймать преступников на месте действия сотрудники милиции подготовили схему операции по задержанию мошенников в момент передачи денег и оцепили четыре квартала Сухума.

В назначенное время с мошенниками встретился мужчина, который передал им 80 000 рублей. Момент передачи денег был зафиксирован на камеру. Сотрудники МВД также осмотрели место проживания супружеской пары и обнаружили крупную денежную сумму и несколько телефонов.

Ирэн Сангулия и Рудольф Базба полностью признали свою вину.

Возбуждено уголовное дело "мошенничество, совершенное в крупном размере". В отношении Сангулия и Базба из расследуемого уголовного дела выделены еще два материала доследственной проверки по аналогичным деяниям. Следствие продолжается.

Читайте также: