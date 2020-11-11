Реформы, преступность и наркотики: Дмитрий Дбар подвел итоги работы МВД за полгода

Как рассказал глава МВД, в Абхазии наблюдается спад тяжких и особо тяжких преступлений, а также уменьшилось количество дорожно-транспортных происшествий.

Sputnik

- Прошло полгода с тех пор, как вы возглавили МВД, какие изменения произошли в структуре, на ваш взгляд?

- Удалось достичь преобразования в Управлении автоинспекции, много изменений произошло в центральном аппарате МВД. Предстоит долгая и плодотворная работа, по поручению главы государства мы разрабатываем законопроект об изменении самой системы в направлении криминальной милиции, милиции общественной безопасности, скоро мы представим этот проект. Предстоит много чего еще сделать в системе, потому что с каждым днем общество требует от нас новшеств, нового подхода к работе, и мы стараемся соответствовать и времени, и ситуации, которая складывается в стране. Естественно, есть сложности, связанные с пандемией и с экономической ситуацией в стране, в каких-то направлениях у нас мало продвижения, но мы стараемся, и я уверен, что выполним поставленную президентом задачу.

– Можно ли сказать, что в Абхазии наблюдается некий всплеск преступности в связи с пандемией и связанной с ней тяжелой экономической ситуацией?

- Каждый день милицией проводятся профилактические мероприятия, которые способствуют спаду преступности в Абхазии. Мы не ощущаем, что в связи с пандемией есть всплеск преступности, это наглядно видно по сводкам, тяжкие и особо тяжкие преступления в разы уменьшились, потому что сотрудники правоохранительных органов регулярно проводят рейдовые и профилактические мероприятия, нацеленные на предупреждение преступлений. Если мы не будем этого делать, то естественно в связи с пандемией и экономической ситуацией всплеск преступности, скорее всего, будет происходить, поэтому милиция переведена на особый режим работы, люди работают сутки через сутки. Да, это тяжело, но сотрудники понимают всю ситуацию и выполняют с честью и достоинством свои служебные обязанности.

– Можно ли сказать, что в связи с проведением рейдовых мероприятий количество дорожно-транспортных происшествий в стране снизилось?

- Количество ДТП снизилось, но надо еще больше работать в этом направлении, недавно было подписано соглашение между Абхазией и Россией, согласно которому увеличивается материально-техническое обеспечение милиции, увеличивается фонд заработной платы. Мы приобретем много патрульных машин, которые в первую очередь будут направлены на республиканскую трассу, это и в очамчырскую и в гудаутскую сторону, и вы увидите по республиканской трассе, что везде будут курсировать патрули и отвечать за общественную безопасность.

– Кроме материально-технической базы, может быть, предусмотрены кадровые изменения?

– Кадровые перестановки произошли сразу после моего прихода, и они происходят по сей день. С повышением заработной платы мы будем требовать более высокого уровня профессионализма, и я думаю, что люди пойдут на работу в милицию, потому что у нас будут достойные зарплаты. Мы также хотим разработать социальный пакет, который привлечет наших молодых ребят, которые окончили наш университет и вузы России. Естественно, мы делаем упор на то, чтобы у нас были качественные сотрудники. Очень многие, кто хотел поступить в вузы России, в этом году не прошли отбор, потому что была создана комиссия, был жесточайший отбор, и около 60-70% не прошли его. Мы делаем упор больше на качество, смотрим на образование, навыки человека и пускаем уже по направлениям. Мы отказались от права телефонного звонка или какой-то просьбы, исходим исключительно из качеств парня или девушки, которые поступают в вузы.

– На какой стадии находится дело по дорожно-транспортному происшествию у села Кындыг, в котором погибло четыре человека?

– Данное дело будет вести центральный аппарат следственного управления, оно находится под моим личным контролем. В данный момент гражданин Каджая задержан, находится в ИВС МВД, это дело мы рассмотрим по всей строгости закона, и естественно суд примет решение.

- В Парламенте Абхазии вы были одним из разработчиков закона об ужесточении мер за сбыт наркотиков, что достигнуто в этом направлении?

– Как вам известно, Управление по незаконному обороту наркотиков изъяло самую крупную партию наркотиков за всю историю структуры. Это 350 граммов метадона, была пресечена крупнейшая доставка в Абхазию, были выявлены лица, которые делали закладки, привозили наркотики, и кто непосредственно был сбытчиком наркотиков. Вся цепочка была задержана, в данный момент проходят следственные мероприятия, все задержанные находятся в СИЗО МВД. В этом направлении мы работаем жестко и надеемся, что суды пойдут нам навстречу в этой борьбе, и мы будем проверять, как данный закон действует. Данные лица должны понести наказание по всей строгости закона, поэтому Парламент и принимал данный закон. Мы планируем регулярно проводить рейдовые мероприятия на государственной границе, мы выставляем там сотрудников с обученными собаками для того, чтобы находить наркотики и оружие. Мы отправляем этих собак на обучение кинологам в Россию, выделяем на это средства, и это будет происходить регулярно. Мы постараемся существенно снизить продажу наркотиков в Абхазии, довести ее до минимального уровня, на это нацелен весь личный состав МВД. Пойманные наркоторговцы снабжали наркотиками весь Гудаутский, Гагрский район и город Новый Афон, как только они были задержаны, наркотики перестали продаваться. Да, естественно будут появляться новые, но мы будем с ними бороться по мере своих возможностей. Не хватает технического обеспечения, но после подписания соглашения с Россией мы будем укомплектованы на должном уровне.

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