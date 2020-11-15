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В горном селе Галского района отремонтируют дорогу

© Sputnik / Марианна Кубрава
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Алакумхара и Аберкыт – горные села Галского района, расположенные вдали от центральной части города и расположенные вблизи к границе Абхазии с Грузией.

СУХУМ, 15 нояб – Sputnik. Дорожный фонд Абхазии выделил один миллион 180 тысяч рублей на ремонт дороги между селами Галского района Алакумхара и Аберкыт, говорится в репортаже "Гал ТВ".

По информации телеканала, решение о ремонтных работах на отрезке дороги протяженностью восемь километров было принято главой администрации Галского района Константином Пилия. Как отметил Пилия, ранее Дорожным фондом также были проведены ремонтные работы в селе Шашикуара.

"Рельеф очень сложный, местность не равнинная, а с уклонами, поэтому объем засыпки большой, но материал качественный. Я думаю, работы будут выполнены в течение ближайших десяти дней. Работы ведутся силами УГХ Галского района", - отметил заместитель главы Дорожного фонда Абхазии Виталий Цвижба.

В последний раз ремонтные работы на этом участке трассы были проведены в 2015 году.

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