Причиной поломки на насосной станции в Гагре стали отключения электричества

По сообщению Водоканала Гагрского района, подача воды населению была прекращена в связи с выходом из строя основной задвижки на насосной станции "Репруа-1" в понедельник 16 ноября.

СУХУМ, 16 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Причиной выхода из строя основной задвижки на насосной станции "Репруа-1" стали веерные отключения электроэнергии, рассказал начальник гагрского Водоканала Беслан Цугба.

"Правда в том, что веерные отключения электричества "добили" нашу задвижку. Сейчас мы ставим последнюю новую задвижку, которая стоит 400 тысяч рублей. Если она выйдет из строя, 70% города вообще останется без воды. Работы по ремонту мы планируем завершить сегодня до 16:00, но запасной задвижки у нас больше нет", - отметил Цугба.

Если последняя задвижка на насосной станции тоже испортится, отметил Цугба, Гагра может остаться без воды минимум на одну неделю, так как эту часть станции необходимо будет искать на территории России.

"Даже, если она будет в наличии, на это понадобится время. Хочу подчеркнуть, что поступает очень много жалоб от гагрцев. Даже когда включают свет, сразу дать людям воду мы не можем, так как вода в бассейне должна набраться. Помимо того, что население по шесть часов без электричества, у них сутками нет воды", - сказал Цугба.

Начальник Водоканала также добавил, что предприятию для минимизации издержек необходима бесперебойная подача электроэнергии хотя бы к головной насосной станции "Репруа-1".

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