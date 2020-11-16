"Абхазпродэкспорт" планирует экспортировать до трех тысяч тонн фейхоа и цитрусовых

СУХУМ, 16 ноя – Sputnik. Госкомпания "Абхазпродэкспорт" планирует экспортировать в 2020 году от двух с половиной до трех тысяч тонн фейхоа и цитрусовых, сказал в интервью радио Sputnik руководитель предприятия Амиран Лагвилава.

"Но все может, к сожалению, измениться, покупательная способность очень сильно зависит от возможности людей выходить на улицу, приобретать продукты, поэтому все это сказывается. Если ничего нехорошего не произойдет, то, я думаю, мы вполне сможем выйти на эти объемы", - подчеркнул он.

На данный момент госкомпания ведет работу по закупке у населения фейхоа, до конца текущей недели "Абхазпродэкспорт" будет принимать и цитрусовые. При закупке фейхоа обращается внимание на зрелость, внешний вид, размер и время сбора плодов, из чего в совокупности и складывается цена.

"Если фейхоа пролежала какое-то время, то она становится мягкой, что может привести к проблемам при транспортировке. Есть товар, который годится только на компоты, варенье и прочее, там цена начинается от 10-12 рублей за килограмм, самые высокие цены закупа это 30-35 рублей", - сообщил Лагвилава.

Цена на прием цитрусовых еще не сформирована, но она будет более чем приемлемая для производителей, заверил руководитель "Абхазпродэкспорта". Веерные отключения электроэнергии в республике не сказываются на хранении продукции на предприятии, отметил он.

"У нас не минусовые холодильники, если бы у нас был минус 15-20 градусов, то холодильники очень быстро размораживались бы. В нашем случае в течение двух часов камеры, которые обесточены, держат температурный режим", - говорит Лагвилава.

"Абхазпродэкспорт" работает с российскими компаниями, которые принимают продукцию из Абхазии. Госкомпания принимает товар у производителей частотного сектора, сказал он. После приемки продукции на предприятии проводят сортировку и калибровку, упаковку, затем она отправляется на экспорт.

Выносной таможенный пост России позволяет "Абхазпродэкспорту" производить предварительное декларирование, заметил руководитель госкомпании.

"Это центр электронного декларирования, куда люди, которые занимаются экспортом, могут подать заявку. Все граждане Абхазии, которые занимаются экспортом какой бы то ни было продукции, через своего уполномоченного брокера от компании импортера могут подать декларацию, будет проведена проверка", - подчеркнул Лагвилава.

Республиканское унитарное предприятие "Абхазпродэкспорт" было создано в 2017 году. Предприятие владеет плодоовощным хранилищем в поселке Агудзера Гулрыпшкого района. Овощехранилище было построено на средства, выделенные из Комплексного плана социально-экономического развития в сумме 118 миллионов рублей. Хранилище было введено в эксплуатацию в 2014 году. Объем принятой в 2019 году продукции составил 500 тонн.

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