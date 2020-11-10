Серые схемы: особенности экспортной самодеятельности из Абхазии

С наступлением цитрусового сезона в абхазском сегменте Facebook стали появляться сообщения о том, что на российско-абхазской границе у предпринимателей возникают проблемы с вывозом сельхозпродукции.

Эти проблемы связывают с реорганизацией Сочинской таможни, а также ограничениями на объем разрешенной продукции без оформления декларации.

О том, с чем связаны проблемы с перевозкой товаров из Абхазии в Россию, сколько килограммов сельхозпродукции разрешено вывозить одному человеку и когда нужно оформлять декларацию, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Сочинская таможня была реорганизована и присоединена к Краснодарской еще в начале октября 2020 года. Однако, как отмечает министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа, это никоим образом не влияет на экспорт сельхозпродукции.

Согласно решению Евразийской экономической комиссии, из Абхазии в Россию одному человеку разрешено вывозить не больше 25 килограммов сельхозпродукции без оформления декларации. При этом необходимо иметь сертификат происхождения товара, который выдается санитарной службой Абхазии прямо на российско-абхазской границе.

"Ограничения российская сторона ввела, ссылаясь на решение Евразийской экономической комиссии от 2017 года. Там указано, что с 1 января 2019 года стоимость перевозимого без декларации продукта на одного человека не превышает суммы эквивалента 500 евро или 25 килограммов. Вот это и влияет на ситуацию, которая сегодня создается на границе. Люди пытаются перевезти более 25 килограммов на одного человека. Их возвращают на российской границе. Наши граждане привыкли перевозить столько, сколько помещается в легковой машине. Мы их предупреждаем на абхазской стороне, что российская таможня не пропустит, но многие просят пропустить, уверяют, что на российской стороне сами уладят вопрос. Абхазская сторона не препятствует им, у нас разрешено вывозить 50 килограммов продукции без декларации. Но в итоге возвращают всех", – пояснил Джопуа.

Из-за этих ограничений страдают только люди, которые в небольших количествах покупают товар в Абхазии и продают его в России. А таких на российско-абхазской границе, по данным Минсельхоза, до 25-30 человек. И все они пытаются перевезти товар свыше установленной нормы. Как объясняет Джопуа, мелким предпринимателям выгодно обходить декларацию, так на таможне меньше платежей. За сертификат о происхождении товара на абхазской стороне они отдают всего 25 рублей, также с каждого килограмма вывозимого товара платят до 10-12 копеек. В целом складываются небольшие суммы.

"То есть, если машина едет с 200 килограммами сельхозпродукции, то ее должны сопровождать восемь человек. Бывает так, что большегрузная машина стоит на российской стороне, предприниматели оформляют по 25 килограммов на человека и делают за день несколько рейсов, чтобы заполнить машину. Это делается для того, чтобы обойти таможенные платежи. Видимо, российская сторона, чтобы пресекать это, и ввела ограничения", – отметил Джопуа.

В то же время при оформлении декларации, помимо сертификата о происхождении товара, необходимо еще иметь фитосанитарный сертификат и документ ГОСТ и платить за таможенные сборы. На абхазской стороне – 0,1% от стоимости товара за любую сельхозпродукцию, кроме ореха. За орех нужно платить 1% от стоимости товара. В целом, как отмечает Беслан Джопуа, экспорт сельхозпродукции на обеих границах обходится в 6 рублей за килограмм.

Проблем с большегрузами, которые вывозят оформленный по всем правилам товар, как заверяет министр сельского хозяйства, не бывает. То же самое и у крестьян.

"Среди крестьян только единицы сами вывозят свою продукцию. В основном сдают либо в пунктах приема, либо продают на Псоу с абхазской стороны. Даже те крестьяне, которые вывозят свою продукцию, либо оформляют товар, как положено, либо делают несколько рейсов, таким образом, перевозят товар по 25 килограммов", – пояснил он.

Сдача-прием

По словам министра сельского хозяйства, в Абхазии есть пункты по приему сельхозпродукции. В Гулрыпше на данный момент частная компания принимает фейхоа и мандарины. По государственной линии приемом сельхозпродукции занимается Абхазпродэкспорт.

"Люди туда не только крупными партиями приносят, но и по два-три мешка. Мало кто вывозит свою продукцию, им выгоднее на месте продать", – отметил он.

По словам Беслана Джопуа, сейчас больше всего спросом пользуются мандарины, фейхоа и орехи. На сегодняшний день экспортировано около полутора тысяч тонн мандаринов, почти полторы тысячи тонн орехов и более 50 тонн фейхоа. Хурма же по сравнению с мандаринами и орехом меньше пользуется спросом. Ее уже вывезли около 56 тонн. Однако, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, это на 40 тонн больше.

Беслан Джопуа добавил, что пока еще в республику массово не зашли крупные покупатели, которые на большегрузах вывозят сельхозпродукцию.

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