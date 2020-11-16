Ушел из жизни ученый и общественно-политический деятель Теймураз Ачугба

На протяжении нескольких недель Теймураз Ачугба лечился от коронавирусной инфекции в Гудаутском госпитале.

СУХУМ,16 ноя - Sputnik. Доктор исторических наук, академик Теймураз Ачугба скончался после заражения коронавирусной инфекцией, рассказал Sputnik заместитель директора Абхазского института гуманитарных исследований имени Гулиа Аслан Авидзба.

"Абхазская историческая наука и вся наша наука в целом понесла тяжелую утрату. Теймураз Алиевич был специалистом в области этнографии абхазов и истории Абхазии XIX-XX веков, ему принадлежат фундаментальные работы, касающиеся этого периода", - подчеркнул ученый.

Среди научных достижений автора – монография "Этническая история абхазов XIX-XX веков", в которой он последовательно рассказывает об этнических изменениях на территории Абхазии, сказал историк.

"В труде рассказано о постепенном уменьшении удельного веса самих абхазов в Абхазии. Он очень переживал за судьбу абхазов на своей родине", - заметил Авидзба.

Ачугба дважды избирался депутатом Народного Собрания Абхазии в 1996 и 2007 годах.

Он был видным политическим и государственным деятелем, по инициативе Ачугба Парламент Абхазии принял постановление о геноциде абхазского народа со стороны Грузии в 1992-1993 годах, подчеркнул Авидзба.

В этом году вышла книга ученого, которая называется "Геноцид абхазов", написанная на основании данных архива СГБ Абхазии.

"Вся деятельность Теймураза Алиевича была направлена на отстаивание права абхазского народа на самостоятельное существование", - сказал Авидзба.

Ачугба: махаджирство страшнее войны

Круг научных интересов Ачугба составляли традиционная и современная семья и общественный быт абхазов; этнодемографические, этнокультурные и этнополитические процессы в Абхазии; грузино-абхазский конфликт.

Теймураз Ачугба был участником национально-освободительного движения Абхазии, членом правления Народного Форума Абхазии "Айдгылара" (1988–1992), являлся вице-президентом Фонда Первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. Ачугба – кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени (2005).

Теймураз Ачугба – историк, этнолог, общественно-политический деятель, доктор исторических наук, профессор АГУ (2011), член-корреспондент АНА (2011), академик АНА (2014) – умер в понедельник 16 ноября в возрасте 74 лет.

Теймураз Ачугба – потомок батумских абхазов, вынужденно переселившихся в XIX веке из Абхазии в Османскую империю и не сумевших добраться до исторической родины.