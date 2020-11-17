Бжания назвал условия развития майнинга криптовалют в Абхазии

Веерные отключения электроэнергии начались в Абхазии с 15 ноября. Согласно приказу РУП "Черноморэнерго", на всей территории республики введен временный график отключений электричества трижды в день по два часа.

СУХУМ, 17 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Какие-то объемы электроэнергии в определенных регионах Абхазии можно отдать под этот вид бизнеса, система позволяет, сказал президент Абхазии Аслан Бжания на пресс-конференции во вторник 17 ноября.

"У нас загрузка сетей в каждом районе разная, в Сухуме критическая нагрузка, в Гагре близка к критической, в Гудауте высокая. В восточной Абхазии такого нет, там в меньшей степени концентрация населения и промышленных предприятий. Поэтому к этому вопросу мы решили подойти дифференцированно", - заметил он.

При наличии свободной электроэнергии занятие майнингом – неплохой бизнес, подчеркнул глава государства.

"Покупаются технические условия, безусловно, оплачивается установленный тариф, ставится счетчик. Там, где это не навредит остальным, но таких мест немного. Из того объема, который мы сегодня потребляем, относительно безопасно для системы мы можем под этот вид деятельности отдать около двухсот миллионов киловатт-часов. Это максимально, что мы могли бы отдать из двух миллиардов киловатт-часов, которые мы получаем от генерации", - сказал глава государства.

Аслан Бжания напомнил, что в постановлении правительства о регулировании майнинга сказано, что в случае энергодифицита и осуществления перетока из России тариф для майнеров может быть пересмотрен.

Минимальная цена за переток электроэнергии из России будет составлять два рубля 70 копеек, сказал президент.

"В тех местах, где майнинг будет разрешен, тариф будет складываться из этой цены, плюс стоимость самого перетока. Мы вынуждены поступать таким образом. Я хотел бы, чтобы наше население отнеслось к этому с пониманием", - сказал он.

Критическое состояние в энергосистеме началось несколько лет назад и без деятельности майнеров, отметил президент.

"Парламент принял закон об энергетике, который запрещает инвестиции в энергетику. Я был одним из депутатов, который не голосовал за этот закон. Сегодня у нас стоят три перепадные станции, от того, что они стоят полуразрушенные, никому это не приносит пользу", - подчеркнул Аслан Бжания.

Запрет на осуществление майнинга в республике, который был принят в конце 2018 года, носил декларативный характер, отметил он.

"Бизнес по добыче криптовалют в Абхазии был запрещен, но я располагаю материалами Государственного таможенного комитета, только за 2019-й и первую половину 2020 года - завезено оборудования более чем на 80 миллионов рублей. Саму деятельность запретили, а завоз оборудования не был запрещен", - отметил Бжания.

Веерные отключения электроэнергии начались в Абхазии с 15 ноября. Согласна приказу РУП "Черноморэнерго", на всей территории республики введен временный график отключений электричества трижды в день по два часа.

По данным РУП "Черноморэнерго", потребление электроэнергии в Абхазии ежегодно увеличивается на 5−9%, и имеющихся мощностей не хватает даже на текущее потребление. Изношенность энергосетей достигла критического состояния. В начале 2021 года на время планового ремонта ИнгурГЭС Абхазии потребуется переток энергии из России.