Бжания: соглашение с Россией позволит повысить зарплату сотрудникам МВД

Парламент Абхазии ратифицировал соглашение между Россией и Абхазией о софинансировании МВД на очередном заседании 12 ноября.

СУХУМ, 17 ноя - Sputnik, Сария Кварацхелия. В рамках соглашения между Россией и Абхазией о софинансировании МВД заработная плата сотрудников милиции Абхазии повысится более чем на 70% и улучшится материально-техническое оснащение ведомства, заявил президент Абхазии Аслан Бжания на пресс-конференции в Сухуме 17 ноября.

Соглашение, по мнению Бжания, дает колоссальную поддержку республике. Только в этом году у Абхазии будет возможность приобрести более 40 единиц специального автотранспорта для МВД.

"12 ноября, в день, когда были внесены изменения в соглашение о создании ИКЦ, наш Парламент ратифицировал соглашение о софинансировании деятельности МВД Абхазии. Эти документы тоже должны были быть подготовлены еще несколько лет назад, но они реализованы сейчас. Что это дает нам в практическом плане? Это дает существенную, колоссальную поддержку", - сказал он.

Президент отметил, что это соглашение должно было заработать давно, однако "по каким-то причинам это не было сделано".

"Кто-то может сказать, что это должно было быть раньше. Оно могло быть раньше, и наши сотрудники могли получать эту заработную плату уже в 2018, 2019 годах. Все давно должно было быть сделано. Но по каким-то причинам этого не случилось", - отметил Бжания.

Глава государства добавил, что со временем Абхазия и Россия придут "к тому алгоритму действий, когда вопросы будут решаться максимально быстро".

По соглашению о софинансировании МВД Абхазии, в период с 2021 по 2022 год предполагается финансирование ведомства в размере 620 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на улучшение работы абхазской милиции, улучшение денежного довольствия сотрудников.

Подписание соглашения между министерствами внутренних дел Абхазии и России состоялось в Москве 23 октября 2020 года.

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